Nach einer starken Erholung in der letzten Woche macht sich wieder Ernüchterung am deutschen Aktienmarkt breit. Klare Signale zur Zinssenkung vom Fed-Chef blieben am Dienstag aus, zudem belasten die Frankreich-Sorgen. Die Hoffnung auf klare Signale für eine Zinssenkung in den USA erhielt einen Dämpfer. Statt klarer Aussagen zum Zinskurs verwies der Fed-Vorsitzende erneut auf ein ...

