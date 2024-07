Nach dem größten Rücksetzer des Dax seit Mitte Juni am Vortag dürften sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte auf dem niedrigeren Niveau stabilisieren. Der X-DAX als außerbörslicher Indikator signalisierte den DAX am Mittwoch knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 18.228 Punkten kaum verändert. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird kaum bewegt erwartet. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

