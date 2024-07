Bern (ots) -Die von SFN neugegründete Firma Swiss FibreCo AG wird Investor beim geplanten FTTH Ausbau im Kanton Nidwalden und schliesst mit dem Kantonalen Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) eine langfristige Partnerschaft ab.Nachdem SFN letzte Woche die Gründung der neuen Tochterfirma Swiss FibreCo und den Bau von 2 neuen FTTH Netzen im Kanton Zürich angekündigt hat, folgt man nun mit einer weiteren, wichtigen Partnerschaft: SFC wird Investor bei EWN und hilft mit, damit der Kanton Nidwalden bald im ganzen Siedlungsgebiet ein grossflächiges Glasfasernetz für private Haushalte und gewerbliche Liegenschaften erhält. SFC erhält dabei eine eigene Glasfaser in jeden von EWN erschlossenen Haushalt und in jedes Gewerbe. Die Planungs- und Bauleistungen verbleiben jedoch ausschliesslich bei EWN.Die Partnerschaft mit EWN ist für SFN - welche die Netze der SFC vermarket - wichtig, da SFN so alle Anschlüsse via ihr Open Access Geschäftsmodell an national tätige Telecomanbieter wie Sunrise, Salt und andere anbieten kann. Die Einwohner von Nidwalden erhalten dadurch - neben den Produkten der KFN - eine ausgebaute Auswahl an möglichen Angeboten.Andreas Waber, CEO der Swiss Fibre Net AG, sagt: "Wir freuen uns sehr auf die neue Partnerschaft, die Investitionen von EWN und SFC werden im Kanton Nidwalden dafür sorgen, dass die notwendige Versorgung mit schnellen Glasfaseranschlüssen nun zügig und flächendeckend im Siedlungsgebiet umgesetzt werden kann. Geteilte Investitionen für Glasfasernetze sind betriebs- und volkswirtschaftlich sehr sinnvoll und werden einen spürbaren Wohlfahrtsgewinn in dieser Region auslösen"Swiss Fibre Net AGDie Swiss Fibre Net AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen lokaler Energieversorger und Kabelnetzbetreiber in der Schweiz. Sie verbindet die lokalen Glasfasernetze ihrer Netzpartner zum grossflächigen, homogenen und offenen "Swiss Fibre Net" und bietet dieses diskriminierungsfrei national tätigen Telekomanbietern zur Nutzung an. Damit ist die Swiss Fibre Net AG Garantin für den Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt.Pressekontakt:Andreas WaberCEO Swiss Fibre Net AGandreas.waber@swissfibrenet.ch+41 79 668 90 78Original-Content von: Swiss Fibre Net AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082423/100921376