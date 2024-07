Berlin (ots) -Die Apothekerin Dr. Antje Behring verstärkt ab 1. September die Abteilung Gesundheitsversorgung bei Pharma Deutschland.Antje Behring arbeitete seit 2011 im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in der Abteilung Arzneimittel, zunächst als Referentin und seit 2020 als Abteilungsleiterin. In diesen Funktionen gewann sie umfassende Erfahrungen in Bezug auf die Regelungen zur Verordnung von Arzneimitteln im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung. Besondere Expertise hat Frau Behring in der frühen Nutzenbewertung und in Fragestellungen der Evidenzgenerierung für die Bewertung von Arzneimitteln, auch im europäischen Kontext. Zu diesen Themen vertrat sie den G-BA in nationalen und internationalen Veranstaltungen.Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Frau Behring. "Mit Antje Behring kann Pharma Deutschland seine Expertise rund um die regulatorischen, pharmazeutischen und gesundheitspolitischen Aspekte des Themas Arzneimittelversorgung noch einmal deutlich steigern. Sie kennt das deutsche System der Gesundheitsversorgung so gut wie nur wenige andere und wird auch menschlich eine großartige Teamergänzung sein."_______________Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Pharmaverband Deutschlands und setzt sich für die Interessen der deutschen Pharmaindustrie ein. Der Verband fördert den Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um eine nachhaltige und innovative Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Der Verband vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen.Ihre Ansprechpartner in der Pharma Deutschland Pressestelle:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-138hoenemann@pharmadeutschland.deAileen Wagefeld-DalitzCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-123wagefeld@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e. V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e. V.Ubierstraße 71-7353173 Bonnwww.pharmadeutschland.deOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/5819882