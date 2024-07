Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet zur Wochenmitte erneut eher zurückhaltend in den Handel. Schon an den vorangegangenen Handelstagen war der Auftakt von einer gewissen Zurückhaltung geprägt. Während der SMI dann an beiden bisherigen Handelstagen in dieser Woche im weiteren Verlauf etwas Fahrt aufnahm, ging ihm meist bis Handelsschluss der Schnauf aus. Grund für die abwartende Haltung ist die Agenda für diese Woche, die erst ab dem morgigen ...

