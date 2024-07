Paris (ots/PRNewswire) -Die zum Unternehmer gewordene Basketball-Legende wird zusammen mit zwei weiteren sportlich und wirtschaftlich erfolgreichen Stars die Alibaba.com-Kampagne "Same Player, New Game" für die Olympischen Spiele Paris 2024 präsentieren.PARIS, 10. Juli, 2024: /PRNewswire/ -- Alibaba.com (https://www.alibaba.com/), eine führende Plattform für globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, kündigt heute Tony Parker als globalen Botschafter für seine kreative Kampagne "Same Player, New Game" für die Olympischen Spiele Paris 2024 an. Alibaba.com ist der offizielle E-Commerce-Servicepartner der Olympischen Spiele Paris 2024.Die Olympischen Spiele sind der einzige globale Multisport-Wettbewerb der Welt und bringen über 200 Länder in mehr als 300 Veranstaltungen zusammen. So wie die Olympischen Spiele ein globales Publikum erreichen, dient Alibaba.com als internationale Drehscheibe für ehrgeizige Akteure, die in der Welt des Handels nach Gold streben. Die Plattform bringt B2B-Käufer und -Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen zusammen und bietet Dienstleistungen und Business-Tools an, die es Unternehmen ermöglichen, Produkte zu entdecken, Lieferanten zu finden und Bestellungen schnell aufzugeben.Der globale Botschafter von Alibaba.com, Tony Parker, ist ein zweifacher Olympionike, der mit Frankreich bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 das Viertelfinale im Herren-Basketball erreicht hat. Tony gilt als Legende seines Sports, ist vierfacher NBA-Sieger und wurde sechsmal in das NBA-All-Star-Team berufen. Tonys erfolgreiche Karriere geht jedoch über seine sportlichen Erfolge hinaus. Seit seinem Rückzug vom aktiven Sport ist er ein erfolgreicher Unternehmer und Investor, der die Welten des Sports und der Wirtschaft miteinander verbindet.In diesem Sinne wird die Kampagne "Same Player, New Game" das Bewusstsein für die Möglichkeiten von Sportlern und Olympioniken schärfen, vom sportlichen Erfolg zum Unternehmertum überzugehen. Als globaler Botschafter wird Tony die Leichtigkeit hervorheben, mit der aufstrebende Unternehmer - einschließlich Athleten und ehemalige Athleten - ihre eigenen Unternehmen gründen, Lieferketten mit Käufern und Verkäufern aus der ganzen Welt aufbauen und langfristiges Wachstum durch Alibaba.com fördern können.In der Kampagne wird Tony von Simona Galik Moore, einer ehemaligen Profi-Tennisspielerin, und Elias Schwärzler begleitet, dem adrenalingeladenen Mountainbiker, der seit 2022 den Guinness-Weltrekord für das "schnellste von einem Motorrad gezogene Fahrrad" hält. Wie Tony haben beide Athleten auch außerhalb des Sports Erfolge erzielt. Simona gründete 2020 eine professionelle Pickleball-Marke, die das Interesse an einer der aufregendsten neuen Sportarten weckt. Elias ist Gründer und Eigentümer einer auf Mountainbike-Bekleidung spezialisierten Marke und einer Mountainbike-Akademie. Beide nutzen Alibaba.com als integralen Bestandteil ihrer Unternehmen, um neue Produkte zu beschaffen, neue Partnerschaften zu schließen und Wachstum zu fördern. Beide werden weitere Details über ihren Weg von Sportstars zu Unternehmern erzählen, unter anderem bei einer hochkarätigen Presseveranstaltung am 31. Juli in Paris.In den kommenden Wochen werden die Global Ambassadors von Alibaba.com auch im Vorfeld und während der Olympischen Spiele Paris 2024 zu sehen sein. Ab diesem Monat werden die drei Global Ambassadors in einer neuen Markenkampagne auftreten, die den innovativen Geschäftsansatz von Alibaba.com hervorhebt.Liz Wang, Global Head of Marketing, Alibaba.com, sagte: "Um den Gipfel des Sports zu erreichen, muss man selbstmotiviert, diszipliniert, belastbar und wettbewerbsfähig sein - alles Eigenschaften, die man auch als erfolgreicher Unternehmer braucht. Tony Parker, Simona Galik Moore und Elias Schwärzler sind inspirierende Beispiele für den Übergang vom Sport zum Business, und wir freuen uns, sie während der Olympischen Spiele Paris 2024 im Alibaba.com-Team begrüßen zu dürfen.""Dies ist eine fantastische Gelegenheit, die Geschäftsmöglichkeiten ehemaliger Profisportler zu beleuchten und zu zeigen, wie Plattformen wie Alibaba.com ihnen helfen können, ihre unternehmerischen Ambitionen zu verwirklichen."Tony Parker sagte: "Seit ich mich aus dem Profisport zurückgezogen habe, konzentriere ich mich ganz auf die Führung meiner eigenen Geschäfte. Ich kaufe regelmäßig bei Alibaba.com ein und habe aus erster Hand gesehen, welch enormer Wert durch die Verbindung mit Lieferanten und die effiziente Beschaffung von Produkten über die innovative digitale Plattform geschaffen werden kann. In meiner Rolle als Botschafter für Alibaba.com werde ich nun meine persönlichen Erfahrungen nutzen, um anderen Sportlern zu helfen, ihre unternehmerische Reise zu beginnen und eine erfolgreiche zweite Karriere zu genießen."###Hinweise für die RedaktionAlibaba.com ist ein weltweiter Olympia-Partner der Olympischen Spiele für E-Commerce-Plattformdienste. Diese Partnerschaft ist Teil des Olympic Partner (TOP)-Programms der Alibaba Group mit dem Internationalen Olympischen Komitee, das 2017 begann, als die Alibaba Group der offizielle "Cloud Services"- und "E-Commerce Platform Services"-Partner für die Olympischen und Paralympischen Spiele wurde.Über Alibaba.comAlibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business-E-Commerce (B2B), die Käufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt bedient. Alibaba.com bietet Dienstleistungen zu verschiedenen Aspekten des Handels an, darunter die Bereitstellung von Tools für Unternehmen, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, sowie die Unterstützung von Käufern bei der Entdeckung von Produkten, der Suche nach Lieferanten und der schnellen und effizienten Online-Bestellung. Original-Content von: Alibaba.com, übermittelt durch news aktuell