Zürich - Julius Bär hat einen neuen Leiter für den Schweizer Markt ernannt. Per 1. August 2024 wird Patrick Prinz für den Heimmarkt der Privatbank verantwortlich sein. Prinz ist derzeit noch Leiter des Marktes Deutschland & Österreich bei Julius Bär und wird diese Märkte noch bis Ende des Jahres weiter verantworten, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. In seiner neuen Funktion wird er ab August zudem alle elf Niederlassungen der Bank in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...