Haben wir den Exoplaneten gefunden, auf dem flüssiges Wasser so wahrscheinlich ist wie bei keinem anderen Kandidaten? Das legen Daten des James-Webb-Weltraumteleskops nahe. Wenn es darum geht, Spuren von Leben auf fernen Planeten nachzuweisen, führt kein Weg an Wasser vorbei. Und zwar in flüssiger Form, nicht in Gestalt von Eis. Ein Forschungsteam hat nun einen Exoplaneten als heißen Kandidaten dafür identifiziert, flüssiges Wasser zu beherbergen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...