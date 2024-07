Startet jetzt die Bitcoin Rallye? BTC-Preis legt heute wieder ordentlich zu

Die Krypto-Welt zeigte sich in den vergangenen Wochen durch und durch bärisch, nachdem vor allem Bitcoin-Anleger in Zeiten großer Unsicherheit ihre Reserven verkauft hatten. So sorgten Abverkäufe durch die deutsche und US-amerikanische Regierung von BTC-Token, die aus kriminellen Aktivitäten heraus beschlagnahmt wurden, für merkliche Preisveränderungen. Hinzu kamen die ersten Rückzahlungen von Mt. Gox - der ehemals größten Handelsplattform für Bitcoin -, die satte 140.000 BTC an die Gläubiger versenden muss.

Nun scheint es so, als ob die Krypto-Branche zumindest kurzfristig aufatmen kann, denn nachdem der BTC-Preis vor einigen Tagen sogar auf die Marke von 53.500 US-Dollar gefallen war, nähert er sich jetzt wieder der Marke von 60.000 US-Dollar.

Institutionelle Investoren kaufen günstige Bitcoin-Vorräte

Der vielleicht größte treibende Faktor hinter den jüngsten Kursgewinnen des BTC-Tokens sind die großen institutionellen Anleger wie BlackRock, Fidelity und Co, die in den USA Bitcoin-Spot-ETFs anbieten. Alleine am vergangenen Montag sind so fast 300 Millionen US-Dollar in die verschiedenen ETFs geflossen, was dem Bitcoin Kurs einen Aufschwung verliehen hat. In den letzten beiden Tagen sind so 500 Millionen US-Dollar nur durch die ETF-Inflows dem Markt zugeflossen.

Dies führte dazu, dass erst heute Morgen der BTC-Preis wieder ein erhöhtes Niveau erreichen konnte und die Marke von 59.000 US-Dollar überschritt. Aktuell liegt der Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 58.757,30 US-Dollar, was einem Plus von 2,20 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Damit konnte Bitcoin ein starkes erstes Zeichen dafür setzen, dass die vermeintliche Angst der Anleger vor weiteren Abverkäufen durch staatliche Behörden nun langsam wieder schwindet.

Allerdings ist auch klar, dass es tatsächlich in den kommenden Wochen und Monaten eine höhere Liquidation an BTC-Tokens am Markt geben wird. Dies könnte zumindest in diesen Zeiträumen dafür sorgen, dass die Bitcoin Rallye nur kurzfristige Kursgewinne mit sich bringt, die dann jedoch immer wieder von entsprechenden Korrekturen flankiert werden. Anleger sollten also entsprechend planen und den Markt genau beobachten. Allerdings könnten wichtige kommende Ereignisse in naher Zukunft ebenfalls einen starken Einfluss auf den Bitcoin Kurs haben.

Bitcoin Prognose: Darauf sollten BTC-Anleger jetzt achten

Derzeit gibt es wieder Gerüchte darüber, wann genau die Genehmigungen für Ethereum-Spot-ETFs für den US-amerikanischen Börsenmarkt vergeben werden. Einige Experten gehen davon aus, dass dies bereits diese oder nächste Woche passieren könnte. Dies könnte einen starken Einfluss auf den Krypto-Markt haben und dafür sorgen, dass nicht nur Ethereum und Bitcoin, sondern auch viele Altcoins einen merklichen Aufschwung erleben werden.

$BTC BTC Bulls' Party is about to start!



Bitcoin bulls need to clear the crucial $60K Resistance to confirm the broadening wedge Breakout.



Once the Breakout occurs, the next target will be $70k.Crypto Bitcoin BTCUSDT pic.twitter.com/prbkXRb6EA - Captain Faibik (@CryptoFaibik) July 10, 2024

Einige Krypto-Experten gehen zudem davon aus, dass Bitcoin jetzt vor einer erneuten Rallye steht. So erklärte zum Beispiel der Analyst "Captain Faibik" auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass eine Überschreitung der Marke von 60.000 US-Dollar pro BTC-Token dazu führen würde, dass der Kurs als Nächstes auf 70.000 US-Dollar (und höher) steigen könnte. Hierfür veröffentlichte er über seinen Account eine Grafik, die einen potenziellen Kursverlauf in den kommenden Tagen prognostiziert. Sollte er damit recht behalten, so würde Bitcoin bereits in weniger als zwei Wochen dieses bullische Wachstum durchlaufen.

Wie realistisch so ein starkes BTC-Wachstum allerdings ist, ist schwer zu sagen. Aus diesem Grund verhalten sich viele Anleger derzeit auch besonders vorsichtig und abwartend und schauen sich immer häufiger eher nach jungen Krypto-Projekten um, die sich derzeit noch in der Phase des Initial Coin Offerings (ICO) befinden. Schließlich können diese Projekte häufig ein wesentlich größeres Potenzial bieten und werden darüber hinaus auch nicht von großen äußerlichen Faktoren beeinflusst. So kann es sich aus investorischer Sicht durchaus lohnen, sich näher mit einer neuen Kryptowährung zu beschäftigen und im passenden Moment zuzuschlagen.

PlayDoge mit neuer Bestmarke: Über 5,5 Millionen Kapital bereits gesammelt

Der Presale von PlayDoge ($PLAY) ist bereits jetzt ein voller Erfolg, denn das noch junge Projekt konnte seit dem Start des Vorverkaufs vor wenigen Wochen über 5,5 Millionen US-Dollar an Kapital erhalten. Doch was genau steckt hinter PlayDoge überhaupt?

Das Projekt möchte die populären Tamagotchis, die in den 1990er Jahren die Welt erobert haben und sich über 82 Millionen Mal verkauften, in die das Jahr 2024 bringen. Hierfür setzt PlayDoge einerseits auf die klassisch-nostalgische 2D-Pixelgrafik und den typischen 8-Bit-Sound, gleichzeitig werden jedoch Blockchain-Technologien und Web3-Innovationen genutzt.

Doch auch aus monetärer Sicht könnte sich eine Investition in den $PLAY-Token rentieren. Bereits im laufenden Vorverkauf wurde ein erstes Staking-Programm implementiert, das über die drei Jahre hinweg satte 12 % des 9,4 Milliarden großen Tokenvorrats an Staking-Nutzer auszahlen wird. Derzeit wird hier eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 89 % geboten. Dies alleine dürfte einer der Hauptgründe dafür sein, dass bereits viele Anleger in PlayDoge investiert haben.

Das Play-to-Earn-Spiel (P2E) wird über den Google Play Store und den Apple App Store kostenlos zugänglich sein. Wer allerdings in den $PLAY-Token investiert, der darf nicht nur an dem Leaderboard teilnehmen, sondern könnte auch als erstes Zugriff auf die Beta-Phase erhalten, die nach dem Ende des Presales starten wird.

