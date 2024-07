DJ Vonovia-CEO rechnet mit weiteren Pleiten in der Immobilienbranche

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia-Chef Rolf Buch sieht die Talsohle im Zyklus der Immobilienbranche erreicht, rechnet aber aufgrund der traditionell langsamen Reaktionsgeschwindigkeit der Branche mit weiteren Insolvenzen, vor allem im Development-Segment. Auch sei in der Branche mit weiteren Abschreibungen auf Portfolien zu rechnen.

"Wir werden in den kommenden Monaten und eventuell im nächsten Jahr extrem viele Pleiten sehen", sagte Buch am Dienstagabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). "Wir sehen sie heute schon, sie werden weitergehen." Der Immobilienmarkt reagiere langsam, das passiere am Ende des Zyklus. "Das wird noch bitter werden." Vor allem im Segment Development (Projektentwicklung) werden sich Marktbereinigung und Konzentration nach Einschätzung von Buch fortsetzen.

Vonovia selbst habe Anfang 2022 seine Bestände neu bewertet und sei damit durch. "Bestimmte Fonds machen die Bewertung, die wir damals gemacht haben, jetzt", deshalb die Verzögerung, sagte Buch. "Die Preiskorrektur ist over, wenigstens bei uns. Die anderen werden nachziehen."

Der im DAX notierte Bochumer Wohnimmobilienkonzern veröffentlicht am 1. August seine Ergebnisse für das zweite Quartal. Zum Halbjahresstichtag wird auch das eigene Portfolio neu bewertet.

Wenn Vonovia weitere Abwertungen habe, "dann nie mehr in einer Größenordnung, die Auswirkungen auf unsere Bilanz haben würden", sagte Buch.

Insgesamt werde sich die Krise beim Wohnungsmangel in Deutschland in den kommenden zwei Jahren "noch massiv zuspitzen", bekräftigte Buch seine Ermahnung an die Politik. Dies berge politischen Zündstoff. Es gebe aber "kein Erkenntnisproblem sondern ein Umsetzungsproblem" in Deutschland.

