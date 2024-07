Berlin (ots) -Die Deutsche Bundesbank hat ggü. der Presse Erklärungen zu ihrer Verlustsituation und zu Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und ihrer Bilanzqualität inklusive der deutschen Goldreserve gemacht.Peter Boehringer, stellvertretender Bundessprecher der AfD, teilt dazu mit:"Zum wiederholten Mal muss die Bundesbank betonen, dass ihre Bilanz 'solide' sei. In Vor-Euro-Zeiten wäre dies undenkbar und natürlich auch völlig unnötig gewesen. Der operative Rekordverlust 2023 i.H.v. 21 Milliarden Euro ist eine späte Folge der ausschließlich zur Euro- und Bankenrettung durch die Bundesbank auf Befehl der EZB getätigten riesigen Käufe von Niedrigzinsanleihen bei gleichzeitigen Liquiditäts- und Zinsgeschenken an die Geschäftsbanken.Ein weiterer Verlust in zweistelliger Milliardenhöhe wird nach unserer Rechnung bereits im laufenden Jahr 2024 das Eigenkapital der Bundesbank um mindestens das Fünffache übersteigen! Die deutschen Steuerzahler sind wegen der nun auf viele Jahre hinaus ausbleibenden Gewinnausschüttungen der Bundesbank erneut die Haupt-Leidtragenden der u.E. vertragswidrigen Euro-Dauerrettung.Es ist ausschließlich den seit 1971 kumulierten Aufwertungsgewinnen unseres bei der Bundesbank verwahrten Staats(bürger)goldes i.H.v. aktuell über 230 Milliarden Euro zu verdanken, dass Präsident Nagel die Bilanz der Bundesbank trotz des bereits heute faktisch negativen Eigenkapitals noch als 'solide' bezeichnen kann. Die ab Ende 2024 zu bilanzierenden Verlustvorträge von absehbar über 15 Milliarden Euro werden nur noch durch diese Aufwertungsgewinne auf Gold bilanziell tragbar sein. Es ist trivial und zugleich eine riesige Untertreibung, wenn Herr Nagel feststellt, dass es 'richtig' sei, Gold dauerhaft zu halten. Und es ist absurd, bei der einzig großen Position mit echtem und sehr großem Substanzwert nur von einem 'Symbolwert' zu sprechen. Nur das aus Bankensicht doch so 'barbarische Relikt' Gold rettet die Bilanz der Bundesbank noch vor der Überschuldung.Details zu all diesen Themen und zu anderen unsoliden Baustellen auf der Bilanz der Bundesbank hatte ich vor einigen Wochen in diesem Vortrag vorausgesagt und näher erläutert: 'Bundesbank macht 2024 Verlust in Milliardenhöhe'. Link und Inhaltsbeschreibung siehe unten *)."*) Vortrag Boehringer (Mai 2024): "Bundesbank 2024 macht Verlust in Milliardenhöhe"https://youtu.be/kE4sVbfVNcY?si=sV8r3OBzUgP2Y9Kf oderhttps://m.youtube.com/watch?si=sV8r3OBzUgP2Y9Kf&v=kE4sVbfVNcY&feature=youtu.be05:30 Target2 inzwischen paradoxerweise "GUT" für Deutschland?16:09 Anleihekäufe der Bundesbank im Auftrag der ESZB22:36 Prognose zu Unterdeckung in Bundesbank-Bilanz 202425:16 Gefahr der Ausbuchung unserer Deutschen Goldreserve30:00 "Eigenmittel gem. EZB-Definition" vs. seriöses "Eigenkapital"35:57 Grundsätzliches und Prognosen zu Bitcoin und Geld57:15 JEDE beliebige Geldmenge erfüllt alle Geldfunktionen65:24 Der Lackmustest für Bitcoin wird die globale GeldkrisePressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5820234