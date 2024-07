Die Ölpreise starten leichter in den Mittwochshandel und nehmen die Heizölpreise mit ins Gepäck. Bei dem Tauziehen bearisher und bullisher Impulse, setzen sich die Ölbären an den Börsen durch. Schwächelnde Wirtschaftsdaten aus China und die marode Aussicht auf eine baldige Zinssenkung in den USA belasten die Preise für Rohöl. Spannend geht es auch im Inland weiter, denn die Heizölpreise sinken weiter. ...

