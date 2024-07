Das Duell der Pharmagiganten geht in die nächste Runde. Eine neue Studie bescheinigt Eli Lilly in einem Bereich einen großen Vorteil gegenüber Novo Nordisk. Welche Auswirkungen hat das möglicherweise auf die Aktien? Dieses Studienergebnis dürfte Novo Nordisk nicht schmecken. Laut einer auf dem Portal "JAMA Internal Medicine" veröffentlichten Studie sind die von Eli Lilly vertriebenen Medikamente zur Gewichtsreduktion fast doppelt so effektiv wie ...

