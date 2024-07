Bielefeld (ots) -Die Diamant Software GmbH erweitert ihre Geschäftsleitung um zwei erfahrene Führungspersönlichkeiten. Fabian Scarabis ist seit dem 1. Juli 2024 Geschäftsführer für den Bereich Markt, und ab dem 1. August 2024 wird Susanne Krause-Hennemann als Chief Human Resources Officer (CHRO) den bestehenden Geschäftsleitungskreis der Diamant Software GmbH ergänzen.Fabian Scarabis: Vom Trainee zum GeschäftsführerFabian Scarabis (34) ist studierter Wirtschaftswissenschaftler und seit fast neun Jahren bei der Diamant Software GmbH tätig. In den vergangenen Jahren hat er in unterschiedlichen leitenden Positionen maßgeblich zum Erfolg und zur Weiterentwicklung des Unternehmens beigetragen. "Von Anfang an begeisterte es mich, die Anforderungen unserer Kunden besser zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Diese Leidenschaft war stets mein Treiber bei Diamant Software. Ich kenne die Bedürfnisse unserer Kunden aus erster Hand und bin überzeugt, dass wir in einem spannenden Marktumfeld weiterhin eine führende Position einnehmen werden." so Fabian Scarabis. Sein Weg im Unternehmen begann als Trainee im Vertrieb. Über verschiedene Positionen entwickelte er sich kontinuierlich weiter. In seiner Rolle als Geschäftsbereichsleiter für das Gesundheits- und Sozialwesen prägte er die strategische Ausrichtung und trug entscheidend zum nachhaltigen Wachstum dieses Marktsegments bei. Mit seiner ausgeprägten Kundenorientierung und seiner tiefen Identifikation mit den Werten und Lösungen von Diamant Software hat er zum 01. Juli 2024 die Position als Geschäftsführer (COO) angetreten. Mit dem Blick auf die zukünftige Rolle ergänzt Fabian Scarabis: "Dabei motiviert mich besonders, diesen Weg gemeinsam mit einem starken und motivierten Team aus vielen kompetenten Kolleginnen und Kollegen gehen zu dürfen."Susanne Krause-Hennemann: Neue CHRO mit umfangreicher ErfahrungMit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen People & Culture, Changemanagement und Nachhaltigkeit wird zudem Susanne Krause-Hennemann (47) als CHRO den Geschäftsleitungskreis ab 1. August 2024 bereichern. Zuletzt war sie mehrere Jahre als Executive Director People & Culture & Corporate Responsibility Management bei der All for One Group SE tätig. Neben ihren bisherigen Tätigkeiten bringt Susanne Krause-Hennemann Kompetenzen in den Bereichen People Development, New Work, Organisationsentwicklung, New Leadership Culture und Employer Branding mit. Auf die Frage,Warum Diamant Software?', äußert sich Susanne Krause-Hennemann wie folgt: "Die dynamische Entwicklung und das Wachstum von Diamant Software, kombiniert mit einer stabilen Wertekultur, haben mich beeindruckt. Die Gestaltungsmöglichkeiten, die mir durch die Verankerung von HR in der Geschäftsleitung geboten werden, spiegeln den hohen Stellenwert von HR wider. Zudem zeigt Diamant Software eine starke Verantwortungsübernahme im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und sozialem Engagement, was meinem Wertesystem voll und ganz entspricht.""Mit Fabian und Susanne haben wir zwei starke Persönlichkeiten gewonnen, die durch ihre Erfahrung und Kompetenz die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens prägen werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen werden," kommentiert Jan Semmerling, geschäftsführender Gesellschafter der Diamant Software GmbH, die neuen Personalien.Mit der Erweiterung der Geschäftsleitung, zu der bereits Dr. Dirk Golder (CIO/CTO), Dennis Heidemann (CFO) und Jan Semmerling gehören, verstärkt Diamant Software seinen Anspruch, die Kundenbedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt aller Aktivitäten zu stellen und innovative Lösungen zu entwickeln. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung aller Mitarbeitenden. "Unser Ziel ist es, die besten Talente zu halten, zu gewinnen und zu fördern, um die besten Produkte für unsere Kunden zu schaffen," ergänzt Jan Semmerling.Über Diamant Software GmbHDiamant Software ist der Spezialist für digitalisierte und automatisierte Rechnungswesen- und Controlling-Software in mittelständisch geprägten Organisationen. Zahlreiche Unternehmen mit über 40.000 Anwendern aus allen Bereichen der Wirtschaft sowie Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens vertrauen auf die Lösungen des Bielefelder Unternehmens. Diamant Software verfolgt seit Gründung das Ziel, die Zukunft von Rechnungswesen-Software zu gestalten, indem sie fortschrittliche und innovative Lösungen anbietet. Hieran arbeiten mehr als 300 Mitarbeitende am Stammsitz in Bielefeld. Seit 2019 betreibt Diamant Software ein KI-Kompetenzzentrum in Darmstadt und ist Gründungsmitglied der Initiative des KI-Park e.V. zur Förderung von KI-Technologie und Anwendungen in Europa. www.diamant-software.dePressekontakt:Sandra Buschsieweke,Marco Maritschnigg+49 521 94260-810marketing@diamant-software.deOriginal-Content von: Diamant Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43285/5820367