Mainz (ots) -75 Jahre Nato - Jubiläumsgipfel in Washington. Doch die Feier steht unter keinem guten Stern. Mit Finnland und Schweden ist das Verteidigungsbündnis zwar größer geworden, aber es zeigt deutliche Risse: US-Präsident Joe Biden steht im Wahlkampf und ist schwer angezählt, Emmanuel Macron ist ohne Regierungsmehrheit, und Victor Orbán verstört mit seinen "Extratouren" nach Moskau und Peking. Der Bundeskanzler will sich beim Nato-Gipfel als verlässlicher Partner präsentieren: wehrfähig und zahlungstreu. Aber für die Bundeswehr reicht das Geld hinten und vorne nicht - und wirklich Führung übernehmen will Olaf Scholz offenbar auch nicht. "Nato in der Krise - stark genug gegen Putin?" ist am Donnerstag, 11. Juli 2024, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Bleibt Joe Biden Präsidentschaftskandidat der Demokraten? Was kann die Nato für die Ukraine tun? Was passiert, wenn Donald Trump die US-Wahlen gewinnt? Ist Europa auch nur ansatzweise in der Lage, sich selbst zu verteidigen? Und welche Rolle wird Deutschland übernehmen?Bei Maybrit Illner diskutieren die Parteivorsitzenden Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) und Sahra Wagenknecht (BSW), die Sicherheits- und Verteidigungsexpertin Claudia Major, Generalleutnant a.D. Ben Hodges sowie der Autor, Dokumentarfilmer und langjährige ZDF-Moderator Claus Kleber.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.