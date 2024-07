Saguenay, Quebec - 10. Juli 2024 / IRW-Press / First Phosphate Corp. ("First Phosphate" oder das "Unternehmen") (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich, die Ergebnisse von weiteren 11 Bohrlöchern auf seinem Projekt Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec bekannt zu geben.

Das 25.929 m umfassende Bohrprogramm des Unternehmens wurde früher als geplant am 29. April 2024 abgeschlossen. Alle Proben wurden nun zur Analyse an die Einrichtung von Actlabs (ON) übermittelt. In Kürze wird eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung eingeleitet, an die sich unmittelbar eine wirtschaftliche Erstbewertung ("PEA") anschließen wird. Die Ergebnisse beider Studien werden bis Ende des 4. Quartals 2024 erwartet.

Wichtigste Ergebnisse:

- Phosphate Mountain Zone:

Bohrloch BL-24-92 durchteufte 8,13 % P2O5 (Phosphat) auf 177,0 m ab einer Tiefe von 15,0 m von der Oberfläche.

Bohrloch BL-24-94 durchteufte einen Abschnitt von 99,0 m mit 11,38 % P2O5 ab einer Tiefe von 51,0 m, einschließlich eines Abschnitts von 42,7 m mit 14,56 % P2O5 ab 89,0 m.

Bohrloch BL-24-95 durchteufte einen Abschnitt von 156,0 m mit 8,90 % P2O5 ab einer Tiefe von 6,0 m von der Oberfläche.

- Southern Zone:

Bohrloch BL-24-88 durchteufte 7,18 % P2O5 auf 144,0 m ab 261,0 m Tiefe. Der Gehalt dieses Abschnitts gehört zu den höchsten Phosphatkonzentrationen in der Southern Zone.

Bohrloch BL-24-89 durchteufte 5,99 % P2O5 auf 112,0 m ab 233,0 m Tiefe.

- Northwestern Zone

Bohrloch BL-24-91 durchteufte 7,63 % P2O5 auf 45,0 m ab 84,0 m Tiefe.

"Bisher haben wir in allen außer zwei Bohrlöchern durchgehend entlang des 3 km langen magnetischen Trends auf unserem Projekt Bégin-Lamarche bedeutende Phosphatschichten durchteuft", so John Passalacqua, CEO von First Phosphate. "Wir haben es hier mit einem bedeutenden Phosphathorizont zu tun, der in Kürze im Rahmen einer NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung quantifiziert werden soll, auf die unmittelbar eine PEA folgen wird."

Phosphate Mountain Zone

In der Phosphate Mountain Zone wurden bislang insgesamt 23 Bohrlöcher niedergebracht und die Ergebnisse von 20 Bohrlöchern liegen bereits vor. Die aus diesen 20 Bohrlöchern gewonnenen Daten lieferten Gehalte von über 10 % P2O5 über Mächtigkeiten von 7 m bis 99 m. Der bisherige Bohrumfang in der Phosphate Mountain Zone beträgt insgesamt 250 m. Diese Zone beginnt, (von Südwesten her) mit der Northern Zone (siehe Abbildung 1) zusammenzulaufen, wo eine 500 m dicke Hülle mit einer Phosphatmineralisierung besteht. Dabei wurden bis zu 5 individuelle Schichten von 60 m bis 100 m Mächtigkeit abgegrenzt, die an der Oberfläche beginnen und sich bis in eine Tiefe von 300 m erstrecken. Die gesamte Streichlänge der Phosphate Mountain Zone und der Northern Zone beläuft sich auf etwa 600 m.

Bohrloch BL-24-90 durchteufte 10,15 % P2O5 (Phosphat) auf 84,0 m ab 6,0 m Tiefe von der Oberfläche. In Bohrloch BL-24-92 ermittelte man 8,13 % P2O5 (Phosphat) auf 177,0 m, beginnend in einer Tiefe von 15,0 m von der Oberfläche. Innerhalb dieses Abschnitts wurden drei Phosphatschichten mit Gehalten von über 10 % durchteuft. Bohrloch BL-24-94 lieferte einen Abschnitt von 99,0 m mit 11,38 % P2O5 ab einer Tiefe von 51,0 m, einschließlich eines Abschnitts mit 14,56 % P2O5 auf 42,7 m ab 89,0 m Tiefe. Bohrloch BL-24-95 enthielt einen Abschnitt von 156,0 m mit 8,90 % P2O5, beginnend in 6,0 m Tiefe von der Oberfläche (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1 - Bohrergebnisse aus der Phosphate Mountain Zone

Bohrloch von (m) bis (m) Mächtigkeit1 (m) P2O5 (%) TiO2 (%) Fe2O3T (%) BL-24-85 102,0 134,0 32,0 11,54 4,28 25,80 BL-24-85 150,0 165,0 15,0 6,02 1,63 11,46 BL-24-90 6,0 90,0 84,0 10,15 2,82 21,43 einschließlich 6,0 35,0 29,0 10,95 3,09 26,07 einschließlich 54,0 90,0 36,0 12,29 3,23 21,60 BL-24-92 15,0 192,0 177,0 8,13 3,89 22,49 einschließlich 36,0 72,0 36,0 11,92 5,91 33,41 einschließlich 93,0 108,0 15,0 13,93 6,88 31,80 einschließlich 138,0 171,0 33,0 10,52 5,19 29,86 BL-24-94 51,0 150,0 99,0 11,38 3,98 25,37 einschließlich 5,0 27,0 22,0 9,62 5,14 29,73 einschließlich 89,0 131,7 42,7 14,56 4,52 26,11 BL-24-95 6,0 162,0 156,0 8,90 4,14 20,97 einschließlich 6,0 45,0 39,0 11,09 4,96 23,59 einschließlich 69,0 108,0 39,0 12,10 5,39 26,41 einschließlich 141,0 162,0 21,0 13,54 6,94 33,94 BL-24-98 18,0 33,0 15,0 4,62 2,24 12,74

1 Die Längen werden entlang der Bohrkernachse gemessen. Die wahren Mächtigkeiten werden auf zwischen 70 und 90 % des Bohrkernabschnitts geschätzt.

Southern Zone

Die Bohrungen in der Southern Zone erfolgten auf Abschnitten mit einem Abstand von 100 m über eine Streichlänge von 1.600 m. Die bisherigen Ergebnisse aus der Southern Zone belegen eine kontinuierliche Mächtigkeit von über 100 m mit einer Phosphatmineralisierung.

Bohrloch BL-24-88 durchteufte 7,18 % P2O5 auf 144,0 m ab 261,0 m Tiefe. Dieser Abschnitt lieferte eine der höchsten Phosphatkonzentrationen in der Southern Zone. Bohrloch BL-24-89 enthielt 5,99 % P2O5 auf 112,0 m, beginnend in einer Tiefe von 233,0 m. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Phosphatgehalte mit der Tiefe zuzunehmen scheinen und die Mächtigkeit zugleich weiterhin mehr als 100 m beträgt (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2 - Bohrergebnisse aus der Southern Zone

Bohrloch von (m) bis (m) Mächtigkeit1 (m) P2O5 (%) TiO2 (%) Fe2O3T (%) BL-24-88 172,25 180,0 7,75 6,64 5,40 36,62 BL-24-88 219,0 363,0 144,0 7,18 4,61 31,02 einschließlich 261,0 307,6 46,6 8,89 5,25 34,84 BL-24-89 52,2 58,0 5,8 5,74 3,11 20,02 BL-24-89 128,7 141,0 12,3 4,65 2,83 16,20 BL-24-89 166,0 183,0 17,0 3,70 2,14 11,10 BL-24-89 195,7 199,0 3,3 7,64 5,17 28,45 BL-24-89 233,0 345,0 112,0 5,99 4,67 25,64 BL-24-93 132,0 349,4 217,4 4,92 4,08 21,90 einschließlich 324,0 349,4 25,4 7,44 4,95 28,33

1 Die Längen werden entlang der Bohrkernachse gemessen. Die wahren Mächtigkeiten werden auf zwischen 60 % und 90 % des Bohrkernabschnitts geschätzt.

Northwestern Zone

Bohrloch BL-24-91 durchteufte 7,63 % P2O5 auf 45,0 m ab 84,0 m Tiefe; Bohrloch BL-24-99 durchteufte 7,25 % P2O5 auf 30,5 m ab 92,0 m Tiefe (siehe Tabelle 3). Diese Ergebnisse zeigen, dass die Northwestern Zone eine durchschnittliche Mächtigkeit von 40 m mit Gehalten zwischen 7 % und 9 % P2O5 aufweist.

Tabelle 2 - Bohrergebnisse aus der Northwestern Zone

Bohrloch von (m) bis (m) Mächtigkeit1 (m) P2O5 (%) TiO2 (%) Fe2O3T (%) BL-24-91 84,0 129,0 45,0 7,63 4,05 24,55 BL-24-99 92,0 122,5 30,5 7,25 4,03 24,94

1 Die Längen werden entlang der Bohrkernachse gemessen. Die wahre Mächtigkeit wird auf mehr als 80 % des Bohrkernabschnitts geschätzt.

Zusammenfassung

Die technischen Parameter der Bohrungen, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, sind in Tabelle 4 unten aufgeführt; ihr Standort ist in Abbildung 1 unten dargestellt. Eine Zusammenfassung der mineralisierten Abschnitte des Bohrprogramms 2024 ist in Tabelle 5 aufgeführt.

Tabelle 4 - Parameter der aktuell veröffentlichten Bohrlöcher

Bohrloch-Nr. Rechtswert Hochwert Azimut Neigung Länge (m) Zone BL-24-85 326970 5403759 330 -50 201 Mountain BL-24-88 326227 5403246 125 -45 366 Southern BL-24-89 325766 5401842 305 -45 366 Southern BL-24-90 326884 5403904 150 -75 150 Mountain BL-24-91 326231 5403247 330 -50 201 NW BL-24-92 326874 5403806 150 -45 252 Mountain BL-24-93 325558 5402120 125 -60 363 Southern BL-24-94 326874 5403805 330 -70 225 Mountain BL-24-95 326784 5403749 150 -45 162 Mountain BL-24-98 326780 5403667 305 -45 246 Mountain BL-24-99 326174 5403277 305 -80 252 NW

Tabelle 5 - Weitere zuvor veröffentlichte Ergebnisse aus der Bohrkampagne 2024

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) P2O5 (%) TiO2 (%) Fe2O3T (%) BL-24-22 195,0 259,0 64,50 5,80 2,94 21,04 BL-24-23 21,0 175,1 154,1 7,02 4,40 27,34 BL-24-24 61,3 190,9 129,6 5,22 3,63 22,32 BL-24-25 74,2 117,0 42,8 9,89 3,54 28,65 BL-24-26 6,9 96,0 89,1 9,44 3,92 27,59 BL-24-27 138,0 189,0 51,0 4,41 3,05 20,62 BL-24-28 73,25 152,2 78,95 5,48 4,07 24,68 BL-24-29 99,0 276,0 177,0 4,46 3,63 22,85 BL-24-30 33,0 78,65 45,65 4,28 2,97 19,83 BL-24-31 119,85 213,8 93,95 7,16 3,49 18,76 BL-24-32 159,0 228,0 69,0 5,51 3,82 24,60 BL-24-33 3,8 110,0 106,2 5,00 3,70 21,19 BL-24-34 93,0 192,0 99,0 6,34 2,74 20,09 BL-24-35 212,5 253,7 41,2 6,25 3,44 19,55 BL-24-36 234,0 342,0 108,0 6,83 4,33 28,34 BL-24-37 84,0 126,0 42,0 6,03 4,47 28,57 BL-24-39 102,0 150,0 48,0 5,51 2,20 16,64 BL-24-40 186,0 274,2 88,2 7,76 2,86 21,87 BL-24-41 96,0 141,0 45,0 5,18 3,08 17,68 BL-24-42 6,6 188,7 182,1 5,04 3,09 17,77 BL-24-43 111,0 369,0 258,0 5,41 4,33 22,19 BL-24-44 192,4 283,0 90,6 7,48 3,38 23,64 BL-24-45 22,0 60,0 38,0 7,97 3,15 20,54 BL-24-46 155,2 177,6 22,4 14,33 5,83 28,28 BL-24-47 153,0 304,0 151,0 3,89 3,36 19,51 BL-24-48 32,0 39,65 7,65 15,01 2,59 19,17 BL-24-49 72,5 105,5 33,0 8,65 3,77 24,05 BL-24-50 4,2 93,0 88,8 5,90 4,14 23,62 BL-24-51 70,0 111,0 41,0 7,72 1,88 16,09 BL-24-52 204,0 247,7 43,7 7,04 3,62 24,50 BL-24-53 70,1 132,4 62,3 9,50 4,12 28,45 BL-24-53 154,1 246,0 91,9 6,92 3,50 20,08 BL-24-54 61,1 101,1 40,0 9,18 4,80 28,16 BL-24-55 4,0 194,8 190,8 4,60 3,64 19,83 BL-24-56 6,5 99,0 92,5 11,82 5,29 30,96 BL-24-56 123,0 162,0 39,0 8,43 3,18 17,56 BL-24-57 183,9 194,0 10,1 6,58 3,86 22,58 BL-24-58 81,0 144,0 63,0 4,02 3,46 18,82 BL-24-59 6,55 59,4 52,85 12,44 5,65 33,60 BL-24-60 3,7 197,7 194,0 5,21 3,81 22,50 BL-24-61 keine nennenswerten Ergebnisse BL-24-62 69,0 144,65 75,65 9,97 3,66 20,71 BL-24-63 37,7 297,0 259,3 5,21 3,80 21,65 BL-24-64 3,0 42,0 39,0 9,06 4,11 25,45 BL-24-65 144,7 162,5 17,8 10,37 5,40 31,00 BL-24-66 6,0 97,0 91,0 5,35 4,43 26,85 BL-24-67 3,0 87,0 84,0 11,85 5,09 32,49 BL-24-68 13,0 46,65 33,65 5,64 4,02 22,83 BL-24-69 29,0 65,1 36,1 9,81 3,26 22,36 BL-24-70 73,6 148,0 74,4 4,27 3,49 20,55 BL-24-71 73,3 174,9 101,6 4,76 3,52 19,60 BL-24-72 196,0 305,0 109,0 4,72 3,70 21,26 BL-24-73 195,2 366,0 170,8 5,23 4,13 22,38 BL-24-74 82,0 102,3 20,3 10,30 4,28 19,01 BL-24-75 118,2 135,0 16,8 6,01 4,34 26,65 BL-24-76 49,0 64,25 15,3 11,27 4,40 24,29 BL-24-77 174,0 360,0 186,0 4,53 3,23 19,64 BL-24-79 keine nennenswerten Ergebnisse BL-24-78 47,55 102,7 55,15 8,72 3,18 19,87 BL-24-80 2,4 74,55 72,15 6,59 2,37 16,23 BL-24-81 190,15 265,3 75,15 5,05 3,61 20,30 BL-24-82 6,0 83,7 77,7 11,07 3,28 18,63 BL-24-83 5,0 216,6 211,6 5,81 3,52 24,00 BL-24-84 205,9 283,0 77,1 8,41 4,14 22,75 BL-24-86 9,3 44,55 35,25 6,24 4,46 23,61 BL-24-87 173,6 198,0 24,4 7,12 5,57 28,79

Detaillierte Ergebnisse aus dem Bohrprogramm 2024 sind verfügbar unter:

14. Mai 2024: https://firstphosphate.com/May_14_2024

23. April 2024: https://firstphosphate.com/April_23_2024

2. April 2024: https://firstphosphate.com/drilling-2m-vein-of-massive-apatite

19. März 2024: https://firstphosphate.com/initial-assay-results

Die Ergebnisse aus dem vorherigen Bohrprogramm über 4.661 m, das im Jahr 2023 durchgeführt wurde, können Sie in der Pressemitteilung vom 5. Juni 2023 nachlesen: https://firstphosphate.com/begin-lamarche-2023

Abbildung 1 - Lageplan der Bohrungen im Rahmen des Bohrprogramms 2024 auf Bégin-Lamarche

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Probenahme und die Analysedaten des Bohrkerns werden vom Unternehmen anhand eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA-QC) überwacht, das im Sinne der CIM Mineral Exploration Best Practices Guidelines entwickelt wurde.

Um die Sicherheit der Proben bis zu ihrer Übergabe an das Labor zu gewährleisten, wurde eine formelle Kontrollkette eingeführt. Der Bohrkern (NQ-Format) wird protokolliert; die Proben werden von den Geologen der Firma Laurentia Exploration Inc. ausgewählt und am Projektstandort mit einer Diamantsäge in zwei Hälften zerteilt. Eine Hälfte des Bohrkerns wird zu Referenzzwecken am Standort aufbewahrt. Die Länge der Probenabschnitte kann je nach den geologischen Beobachtungen zwischen 0,5 und 3 Metern variieren. Zu Beginn jeder Probencharge (die in der Regel ein komplettes Bohrloch umfasst) werden eine Leerprobe und eine Standardprobe beigefügt; danach wird bei jeder zehnten Probe abwechselnd eine Leerprobe und eine Standardprobe beigefügt. Die Proben der entsprechenden Kernhälfte werden verpackt und auf dem Landweg in versiegelten Reissäcken an ein unabhängiges Labor (Activation Laboratories Ltd. in Ancaster/Ontario, zertifiziert nach ISO/IEC 17025:2005 mit CAN-P-1579) überstellt. Die Kernproben werden auf eine Korngröße von 2 mm mit 80 % Siebdurchgang (10 Mesh) zerkleinert, mit einem Riffelblech aufgespalten (250 g) und anschließend auf eine Korngröße von 95 % Siebdurchgang (-200 Mesh) pulverisiert. Jede Probe wird zur Analyse des gesamten Gesteins (Code 4B) auf 10 Hauptoxide und 7 Spurenelemente untersucht; dazu wird ein Aliquot von 3 g mit Lithiummetaborat/Tetraborat aufgeschlossen und mittels ICP-OES-Verfahren untersucht. Das Labor wendet ein eigenes Qualitätskontrollverfahren an.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben von First Phosphate Corp. in dieser Pressemeldung wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist der leitende Geologe von First Phosphate und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects ("NI 43-101").

Kauf zusätzlicher Mineral-Claims im Tausch gegen Aktien

First Phosphate hat mit unabhängigen Parteien eine Kaufvereinbarung abgeschlossen, um 15 zusätzliche Mineral-Claims innerhalb des Claim-Blocks Bégin-Lamarche im Gebiet Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec zu erwerben. Der effektive Abschlussstichtag der Transaktion ist der 10. Juli 2024 und als Gegenleistung sollen 200.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") zu einem angenommenen Preis von 0,20 pro Aktie $ begeben werden. Diese Aktien sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einen Tag ab Transaktionsabschluss sowie an eine zusätzliche Treuhandperiode von 24 Monaten ab dem Abschlussstichtag gebunden. Die neu erworbenen Claims unterliegen keinen Lizenzgebühren.

Aktienoptionen

Das Unternehmen hat die Gewährung von 150.000 Aktienoptionen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (die "Optionen") an eine bezugsberechtigte Person des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ pro Aktie mit einem Verfallsdatum von drei Jahren ab dem Ausgabetag genehmigt. Die Optionen unterliegen einer zeitbasierten Unverfallbarkeit, so dass innerhalb von zwei Jahren alle 6 Monate ein Anteil von 25 % unverfallbar wird. Die Bedingungen der gewährten Optionen stehen im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens, der von den Aktionären des Unternehmens am 25. August 2023 genehmigt wurde. Alle begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einen Tag ab dem Ausgabetag gebunden.

Restricted Share Units ("RSUs")

Das Unternehmen hat außerdem 175.000 RSUs des Unternehmens ("RSUs") an einen bezugsberechtigten Berater des Unternehmens gewährt. Die RSUs werden in drei Tranchen unverfallbar (14 % am 31. August 2024 und jeweils 43 % am 30. November 2024 bzw. 28. Februar 2025). Die RSUs unterliegen den Bedingungen des Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens, der von den unvoreingenommenen Aktionären auf der Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens am 25. August 2023 genehmigt wurde. Alle begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag ab dem Ausgabetag gebunden.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-("LFP")-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, unter Einhaltung aller ESG-Standards und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial (CAM) in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzfreien bezirksgroßen Landansprüchen, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bennett Kurtz, CFO

mailto:bennett@firstphosphate.com

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Webseite: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

Twitter: https://twitter.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "zielt ab", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "eine Gelegenheit besteht", "ist positioniert", "schätzt" identifiziert werden, "beabsichtigt", "geht davon aus", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden" oder "werden ergriffen", "eintreten" oder "erreicht werden" und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus handelt es sich bei Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, um zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens, die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des gewonnenen Phosphats, die Pläne des Unternehmens zur vertikalen Integration in die nordamerikanischen Lieferketten, Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich der Bohrzielstrategie und der nächsten Schritte für das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche, sowie die Interpretationen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse auf dem Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche, beinhalten.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Erwartungen hinsichtlich der langfristigen Geschäftsergebnisse des Unternehmens angesichts seiner kurzen Betriebsgeschichte; Erwartungen hinsichtlich der Einnahmen, Ausgaben und des Betriebs; der Tatsache, dass das Unternehmen über ausreichendes Betriebskapital verfügt und in der Lage ist, zusätzliche Finanzmittel zu sichern, die für die Exploration der Konzessionsgebiete des Unternehmens erforderlich sind; Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Mineralisierung, des geologischen Werts und der wirtschaftlichen Machbarkeit der Projekte des Unternehmens; Erwartungen hinsichtlich der Bohrprogramme und der potenziellen Auswirkungen, die erfolgreiche Bohrprogramme auf die Lebensdauer der Mine und des Unternehmens haben könnten; Kostenschätzungen für Mineralexplorations- und Explorationsprogramme; Erwartungen in Bezug auf Umweltfragen, die sich auf geplante oder zukünftige Explorationsprogramme auswirken könnten, und die potenziellen Auswirkungen der Einhaltung bestehender und geplanter Umweltgesetze und -vorschriften; Erhalt und Zeitplan von Explorations- und Abbaugenehmigungen und anderen Genehmigungen durch Dritte; staatliche Regulierung von Mineralexplorations- und -erschließungsbetrieben; Erwartungen in Bezug auf soziale oder lokale Probleme, die sich auf geplante oder zukünftige Explorations- und Erschließungsprogramme auswirken könnten; Erwartungen in Bezug auf globale Wirtschaftstrends und technologische Fortschritte; und die Weiterbeschäftigung von Schlüsselpersonal beim Unternehmen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem: begrenzte Betriebserfahrung; hohes Risiko eines geschäftlichen Misserfolgs; keine Gewinne oder signifikanten Einnahmen; begrenzte Ressourcen; negativer Cashflow aus dem Betrieb und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen; die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen; keine Dividenden; Risiken im Zusammenhang mit möglichen Schwankungen bei Einnahmen und Ergebnissen; Versicherungs- und nicht versicherte Risiken; Rechtsstreitigkeiten; Abhängigkeit von Management und Schlüsselpersonal; Interessenkonflikte; Zugang zu Lieferungen und Materialien; Gefahren der Mineralexploration und damit zusammenhängende Haftung und Schäden; Risiken im Zusammenhang mit Gesundheit und Sicherheit; staatliche Regulierung und rechtliche Ungewissheiten; die Explorations- und Konzessionsgebiete des Unternehmens könnten nicht erfolgreich sein und sind höchst spekulativer Natur; Abhängigkeit von Dritten; das Eigentumsrecht an einigen Konzessionsgebieten des Unternehmens könnte angefochten werden oder fehlerhaft sein; Rechtsansprüche der Ureinwohner und Landansprüche; der Erhalt und die Erneuerung von Lizenzen und Genehmigungen; Umwelt- und andere behördliche Risiken könnten sich nachteilig auf das Unternehmen auswirken; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur; Landrekultivierungsanforderungen könnten aufwändig sein; die aktuelle globale Finanzlage; Fluktuationen bei den Rohstoffpreisen; Verwässerung; zukünftige Verkäufe durch bestehende Aktionäre könnten zu einem Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens führen; Fluktuationen und Volatilität bei den Börsenkursen; und Risiken im Zusammenhang mit den Marktanforderungen. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können.

Diese Faktoren und Annahmen stellen keine erschöpfende Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts "Risk Factors" des Jahresberichts des Unternehmens vom 29. November 2023, der auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

