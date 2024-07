Auf dem zweiten Galaxy-Unpacked-Event in diesem Jahr präsentiert Samsung ein Update für seine Falt-Smartphones und Uhren, stellt aber auch eine komplett neue Smartwatch und den lange erwarteten Galaxy Ring vor. Wir konnten die Geräte schon einmal in die Hand nehmen und teilen unsere ersten Eindrücke mit euch. Schon im Januar präsentierte Samsung das Galaxy S24 Ultra und das Galaxy S24 und S24 Plus. Neben der Hardware ging es dabei auch viel um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...