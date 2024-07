BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu expandiert mit seiner Cloud-Computing-Sparte in Übersee und vereinbart eine Zusammenarbeit in Saudi-Arabien. Baidu AI Cloud, die Cloud-Unit von Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU, ISIN: US0567521085), und Saudi Tourism Authority unterzeichnen eine Zusammenarbeit...

Den vollständigen Artikel lesen ...