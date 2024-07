Microsoft hatte in den letzten Jahren einen erhöhten Energieverbrauch. Um die Emissionen davon abdecken zu können, kauft das Unternehmen nun zusätzliche CO2-Zertifikate von einer der größten Ölfirmen in den USA. Microsoft hat kürzlich einen Deal mit Occidental Petroleum geschlossen, einem der größten Gas- und Ölproduzenten in den USA. Im Rahmen dieses Deals kauft Microsoft über die nächsten sechs Jahre 500.000 CO2-Zertifikate für einen nicht genannten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...