Der Volkswagen-Konzern hat im zweiten Quartal 2024 weltweit insgesamt 180.800 Elektroautos verkauft, in etwa so viele wie im Vorjahreszeitraum. Der geografische Absatz verschiebt sich allerdings: In Europa und den USA verliert der Konzern, während er in China klar zulegt. Über alle Antriebe hinweg setzte der Volkswagen-Konzern zwischen April und Juni 2,24 Millionen Fahrzeuge ab, das waren 3,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Tendenz geht also ...

