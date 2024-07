Die Vorzugsaktie von VW (WKN: 766403) rutsche am Dienstag nachbörslich auf die Prognoseherabsetzung um -2%. Tags darauf stabilisiert sie sich und steht aktuell bei 106 €. Insgesamt zeigt der Kursverlauf, dass die Erholung seit Ende November letzten Jahres wieder vollständig verpufft ist. Was ist in den kommenden Woche vom DAX-Titel zu erwarten? Ertragsprognose gesenkt Am Dienstag meldete der Konzern, dass eine Ertragsanpassung erforderlich sei. Statt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...