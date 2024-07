FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 24. Juli 2024





DONNERSTAG, DEN 11. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 6/24

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, 9Monatsumsatz

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung

11:00 DEU: Taunus Sparkasse, Bilanz-Pk, Bad Homburg

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

15:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Tryg, Q2-Zahlen

NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 5/24

08:00 GBR: Industrieproduktion 5/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 5/24

08:00 GBR: BIP 5/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 5/24 08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/24

14:30 USA: Verbraucherpreise 6/24

14:30 USA: Realeinkommen 6/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Auftakt zweitägiger EuroMinds-Wirtschaftsgipfel 2024 Unter der Überschrift «Neue Perspektiven für Europa» werden Experten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien im Hotel Grand Elysée in Hamburg über die aktuellen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit diskutieren.

LUX: EuGH-Urteil zur Verbandsklage wegen Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung

EUR: Informelles Treffen der EU-Umweltminister und -Ministerinnen 1. Tag

USA: Abschluss Nato-Gipfel zum 75. Jubiläum des Verteidigungsbündnisses

FREITAG, DEN 12. JULITERMINE UNTERNEHMEN06:00 CHE: Ems Chemie, Halbjahreszahlen07:00 NOR: Aker ASA, Q2-Zahlen07:00 NOR: Storebrand, Q2-Zahlen07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen13:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen13:00 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen14:00 USA: Citigroup, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 6/24

06:30 JPN: Industrieproduktion 5/24 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/24

08:00 DEU: Insolvenzen 4/24

08:00 DEU: Großhandelspreise 6/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 6/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

09:00 TUR: Leistungsbilanz 5/24

14:30 USA: Erzeugerpreise 6/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/24 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Großbrauerei Veltins gibt Halbjahreszahlen verbunden mit Einschätzung zum deutschen Biermarkt bekannt, Meschede-Grevenstein

15:00 DEU: Bayerischer Wirtschaftstag des Wirtschaftsbeirates Bayern mit ifo-Präsident Clemens Fuest und dem CSU-Landtagsfraktionsvorsitzenden Klaus Holetschek, Augsburg

DEU/JPN: Besuch des Ministerpräsidenten von Japan, Fumio Kishida + 18.15 Pk Scholz/Kishida



EUR: Informelles Treffen der EU-Umweltminister und -Ministerinnen 2. Tag

DEU: Fortsetzung zweitägiger EuroMinds-Wirtschaftsgipfel 2024

MONTAG, DEN 15. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FIN: Nordea Bank, Q2-Zahlen

07:00 NLD: TomTom, Q2-Zahlen

12:15 USA: Blackrock, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q2/24

04:00 CHN: Industrieproduktion 6/24

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/24

07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/24

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 5/24

10:00 POL: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 5/24

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

14:30 USA: Empire State Index 7/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fünfmonatige Sperrung der Fernverkehrsstrecke Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim beginnt In der Zeit soll die Strecke als erste bundesweit generalsaniert werden. + 17.00 h Auftaktveranstaltung u.a. mit Deutsche Bahn-Chef Richard Lutz und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP)

CHN: Drittes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt

USA: Beginn des Nominierungsparteitages der US-Republikaner

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 16. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen

07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen

14:00 USA: Alco, außerordentliche Hauptversammlung

17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz

19:00 AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bastei Lübbe, Jahrespressekonferenz, Köln



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 CHN: Dienstleistungsindex 5/24

08:00 DEU: Großhandelspreise 6/4

10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 7/24

11:00 EUR: Handelsbilanz 5/24

14:00 POL: Verbraucherpreise 6/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 6/24

14:30 USA: Im- und Exportpreise 6/24

16:00 USA: Lagerbestände 5/24

16:00 USA: NAHB-Index 7/24



SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Finanzminister



EUR: Informelles Treffen der EU-Ministerinnen und -minister für Energie - 2. Tag

CHN: Drittes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking

MITTWOCH, DEN 17. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP Group, Q4 Production Report

07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen

11:00 LUX: Adler Group, außerordentliche Hauptversammlung 12:45 USA: First Horizon, Q2-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q2-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 6/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 6/24

09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 6/24

15:15 USA: Industrieproduktion 6/24

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 6/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel zu Umsatz- und Absatzentwicklungen von fair gehandelten Produkten in Deutschland, Berlin

CHN: Drittes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking

DONNERSTAG, DEN 18. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: Rieter, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: VAT, Halbjahreszahlen

06:45 CHE: ABB, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Halbjahreszahlen

07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen

08:00 GBR: 3i Group, Q2-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q2-Umsatz

22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen

CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen

NOR: Telenor, Q2-Zahlen

NOR: Schibsted, Q2-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen

SWE: SKF, Q2-Zahlen

USA: KeyCorp, Q2-Zahlen

USA: Blackstone, Q2-Zahlen

USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen

USA: United Airlines, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 6/24

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 6/24

08:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 6/24

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 5/24

08:00 CHE: Im- und Exporte 6/24

10:00 POL: Industrieproduktion 6/24

10:00 POL: Erzeugerpreise 6/24

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 7/24

16:00 USA: Frühindikator 6/24



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Bayerischer Verfassungsgerichtshof verkündet Entscheidung über AfD-Klage gegen die Haushaltsaufstellung 2022, München

11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband WindEnergie zu Status des Windenergieausbaus im Land - 1. Halbjahr 2024 u.a. mit Bärbel Heidebroek, Präsidentin, Bundesverband WindEnergie BWE, Berlin

CHN: Drittes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking

GBR: Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, Woodstock

FREITAG, DEN 19. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q2-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Halbjahreszahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Halliburton, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 7/24

01:30 JPN: Verbraucherpreise 6/24

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 6/24

08:00 DEU: Erzgeugerpreise 6/24

10:00 EUR: EZB Leistungsblanz 5/24

10:00 ESP: Handelsbilanz 5/24



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Eröffnung KI-Innovations- und Qualitätszentrum (IQZ) Kaiserslautern Der Bundesminister für Digitales und Verkehr Volker Wissing wird das KI-Zentrum gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin, Daniela Schmitt (beide FDP) und dem Geschäftsführenden Direktor des DFKI Kaiserslautern, Andreas Dengel eröffnen.

DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz in Dresden

+ 17.00 Rede des Bundeskanzlers beim Wahlkampfauftakt der SPD Sachsen

MONTAG, DEN 22. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Amadeus Fire, Q2-Zahlen

08:00 IRL: Ryanair, Q1-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen

22:00 USA: Snap, Hauptversammlung

22:05 DEU: SAP, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 6/24

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 7/24

14:30 USA: CFNA-Index 6/24



DIENSTAG, DEN 23. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen (Call 14.30 h)

06:00 FRA: Alstom, Q1-Umsatz

06:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Porsche AG, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Compass Group, Q3-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen

16:30 CHE: Roche, ASRS Investor Event

17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q2-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Halbjahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Dassault Aviation, Q2-Zahlen

NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen

USA: General Electric, Q2-Zahlen

USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen

USA: Philip Morris, Q2-Zahlen

USA: Visa, Q3-Zahlen

USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen

USA: Danaher, Q2-Zahlen

USA: Spotify, Q2-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen

USA: Tesla, Q2-Zahlen

USA: UPS, Q2-Zahlen

USA: Paccar, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 6/24

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/24 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/24 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/24

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/24

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/24 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: «Media Tech Day» beim Automobilzulieferer Mahle, Stuttgart



MITTWOCH, DEN 24. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: SGS, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Orange, Halbjahreszahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Porsche AG, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen

09:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen

09:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Q2-Zahlen

10:00 DEU: Südwest-Sparkassen, Halbjahreszahlen

13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

ESP: Repsol, Halbjahreszahlen

ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen

ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen

FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz

FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen

ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen

ITA: Saipem, Halbjahreszahlen

LUX: Eurofins Sientific, Q2-Zahlen

NLD: KPN, Halbjahreszahlen

NOR: Equinor, Q2-Zahlen

USA: International Paper, Q2-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen

USA: General Dynamics, Q2-Zahlen

USA: IBM, Q2-Zahlen

USA: Universal Music Group, Q2-Zahlen

USA: AT&T, Q2-Zahlen

USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen

USA: Align Technology, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 6/24

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 8/24

08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg 09:00 ESP: Erzeugerpreise 6/24

09:15 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/24 (vorläufig)

15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 6/24



SONSTIGE TERMINE

HUN: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister 1. Tag, Budapest

USA: Israels Ministerpräsident hält Rede vor dem US-Kongress, Washington



