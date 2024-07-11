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RIZE GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE UCITS ETF Chart 1 Jahr
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RIZE GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
11.07.2024 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 11

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

31,334,787.0000

3.8456 USD

IE00BLRPQH02

10 July 2024


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

15,478,119.0000

7.1028 USD

IE00BJXRZJ40

10 July 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

1,674,930.0000

3.5890 USD

IE00BLRPRQ96

10 July 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2848)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

17,817,841.0000

4.7080 USD

IE00BLRPRR11

10 July 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

386,771.0000

5.2861 USD

IE000RMSPY39

10 July 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

20,669,081.0000

4.7852 USD

IE000PY7F8J9

10 July 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

21,846,900.0000

5.0865 USD

IE000QUCVEN9

10 July 2024

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

1,393,000.0000

4.7243 USD

IE000GA3D489

10 July 2024

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

ARK ART INT&ROB UCITS ETF

819,000.0000

5.4138 USD

IE0003A512E4

10 July 2024

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

510,000.0000

4.3684 USD

IE000O5M6XO1

10 July 2024


© 2024 PR Newswire
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