FRANKFURT (dpa-AFX) - Inflationsdaten aus den USA dürften am Donnerstag über das Wohl und Wehe an den Aktienmärkten entscheiden. Denn die jüngsten Kursgewinne vor allem in New York und an der Tech-Börse Nasdaq wurden von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed angetrieben. Am Vortag hatten sich der marktbreite S&P 500 und die Nasdaq-Indizes zu weiteren Höchstmarken aufgeschwungen.

Der deutsche Leitindex Dax dürfte daher vor der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise im Juni zunächst noch eine kleine Schippe drauflegen. Der X-Dax als Indikator signalisierte den Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 18.466 Punkten mit 0,3 Prozent im Plus. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird etwas höher erwartet.

Die Landesbank Helaba nennt die US-Verbraucherpreise "das Datenhighlight der Woche". Allerdings werde die Kerninflation im Juni wohl nicht gesunken sein, "sodass die Zinssenkungsfantasie wohl nicht weiter angeregt wird". Die Kerninflation ist um stark schwankende Preise etwa für Energieträger bereinigt.

Bei Einzelaktien tat sich im vorbörslichen Handel wenig. Eine Hochstufung auf "Overweight" durch die Bank JPMorgan verhalf den Aktien von ProSiebenSat.1 auf Tradegate zu einem Plus von 4,4 Prozent.

Die Papiere von Gerresheimer legten um 2,5 Prozent zu. Der Hersteller von Pharma-Verpackungen sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen./bek/jha/

