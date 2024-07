Beim Blick auf die Halbleiterbranche führt natürlich kein Weg an Nvidia (NVDA) vorbei. Aber auch in der zweiten Reihe gibt es überaus interessante Kandidaten, die sich in den letzten Wochen sehr solide entwickelt haben. Hierzu gehört beispielsweise auch die Broadcom-Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...