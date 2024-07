DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 11-Jul-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 July 2024 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 10 July 2024 it purchased a total of 203,433 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 160,000 43,433 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.8600 GBP1.5560 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.8020 GBP1.5280 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.8374 GBP1.5458

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 July 2024.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 641,191,275 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,000 1.8020 XDUB 08:30:33 00029073015TRDU1 986 1.8020 XDUB 08:30:33 00029073016TRDU1 5,776 1.8040 XDUB 08:36:01 00029073104TRDU1 700 1.8060 XDUB 09:18:59 00029073146TRDU1 155 1.8100 XDUB 09:24:11 00029073171TRDU1 3,591 1.8100 XDUB 09:24:11 00029073170TRDU1 1,166 1.8200 XDUB 09:38:37 00029073192TRDU1 169 1.8200 XDUB 09:38:37 00029073191TRDU1 1,882 1.8200 XDUB 09:38:37 00029073193TRDU1 903 1.8200 XDUB 09:38:38 00029073195TRDU1 432 1.8200 XDUB 09:38:38 00029073194TRDU1 2,039 1.8200 XDUB 09:45:17 00029073202TRDU1 1,335 1.8200 XDUB 09:45:17 00029073201TRDU1 2,072 1.8200 XDUB 09:45:17 00029073200TRDU1 1,368 1.8200 XDUB 09:45:17 00029073199TRDU1 392 1.8200 XDUB 09:45:17 00029073204TRDU1 584 1.8200 XDUB 09:45:17 00029073203TRDU1 943 1.8200 XDUB 09:45:17 00029073205TRDU1 126 1.8200 XDUB 09:45:18 00029073206TRDU1 1,097 1.8300 XDUB 10:25:59 00029073274TRDU1 2,179 1.8300 XDUB 10:25:59 00029073273TRDU1 4,831 1.8300 XDUB 10:25:59 00029073272TRDU1 137 1.8300 XDUB 10:55:00 00029073341TRDU1 1,700 1.8300 XDUB 10:55:00 00029073340TRDU1 7 1.8300 XDUB 11:06:17 00029073381TRDU1 1,160 1.8320 XDUB 11:11:33 00029073391TRDU1 177 1.8320 XDUB 11:11:33 00029073390TRDU1 1,160 1.8320 XDUB 11:11:33 00029073392TRDU1 7 1.8320 XDUB 11:21:34 00029073418TRDU1 3,827 1.8320 XDUB 11:21:34 00029073419TRDU1 2,203 1.8300 XDUB 11:24:03 00029073427TRDU1 1,631 1.8300 XDUB 11:24:03 00029073426TRDU1 2,004 1.8300 XDUB 11:24:03 00029073425TRDU1 2,067 1.8300 XDUB 11:53:00 00029073491TRDU1 390 1.8380 XDUB 12:01:54 00029073532TRDU1 315 1.8380 XDUB 12:01:54 00029073531TRDU1 1,359 1.8380 XDUB 12:01:54 00029073530TRDU1 225 1.8380 XDUB 12:10:39 00029073554TRDU1 1,500 1.8380 XDUB 12:10:39 00029073553TRDU1 375 1.8380 XDUB 12:17:53 00029073563TRDU1 2,163 1.8380 XDUB 12:19:21 00029073578TRDU1 352 1.8380 XDUB 12:27:41 00029073592TRDU1 1,500 1.8380 XDUB 12:27:41 00029073591TRDU1 1,885 1.8380 XDUB 12:34:30 00029073601TRDU1 600 1.8380 XDUB 12:41:27 00029073618TRDU1 603 1.8380 XDUB 12:41:27 00029073617TRDU1 67 1.8380 XDUB 12:41:27 00029073616TRDU1 593 1.8380 XDUB 12:41:27 00029073615TRDU1 203 1.8380 XDUB 12:50:08 00029073628TRDU1 1,700 1.8380 XDUB 12:50:08 00029073627TRDU1 1,209 1.8360 XDUB 12:50:08 00029073632TRDU1 2,134 1.8360 XDUB 12:50:08 00029073631TRDU1 1,842 1.8360 XDUB 12:50:08 00029073630TRDU1 228 1.8360 XDUB 12:50:08 00029073629TRDU1 399 1.8360 XDUB 12:50:08 00029073633TRDU1 1,882 1.8320 XDUB 13:28:04 00029073817TRDU1 1,819 1.8320 XDUB 13:28:04 00029073815TRDU1 1,853 1.8320 XDUB 13:28:04 00029073811TRDU1 1,905 1.8320 XDUB 13:28:04 00029073810TRDU1 1,248 1.8320 XDUB 13:28:04 00029073809TRDU1 667 1.8320 XDUB 13:28:04 00029073818TRDU1 379 1.8300 XDUB 13:52:57 00029073984TRDU1 1,271 1.8320 XDUB 14:35:34 00029074190TRDU1 1,271 1.8320 XDUB 14:35:34 00029074189TRDU1 104 1.8440 XDUB 15:02:25 00029074516TRDU1 585 1.8440 XDUB 15:02:25 00029074515TRDU1 689 1.8440 XDUB 15:02:25 00029074514TRDU1 689 1.8440 XDUB 15:02:25 00029074513TRDU1 689 1.8440 XDUB 15:02:25 00029074512TRDU1 689 1.8440 XDUB 15:02:25 00029074511TRDU1 1,963 1.8440 XDUB 15:02:25 00029074510TRDU1 2,652 1.8440 XDUB 15:02:25 00029074517TRDU1 571 1.8440 XDUB 15:02:27 00029074519TRDU1 2,081 1.8440 XDUB 15:02:27 00029074518TRDU1 442 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074532TRDU1 1,700 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074531TRDU1 628 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074530TRDU1 1,125 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074529TRDU1 1,700 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074528TRDU1 1,125 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074527TRDU1 1,700 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074526TRDU1 1,125 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074525TRDU1 1,125 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074524TRDU1 1,700 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074523TRDU1 2,825 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074522TRDU1 55 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074533TRDU1 1,514 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074536TRDU1 422 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074535TRDU1 278 1.8460 XDUB 15:03:28 00029074534TRDU1 1,284 1.8440 XDUB 15:03:39 00029074542TRDU1 1,847 1.8440 XDUB 15:03:39 00029074541TRDU1 2,058 1.8440 XDUB 15:03:39 00029074540TRDU1 457 1.8440 XDUB 15:03:39 00029074544TRDU1 426 1.8440 XDUB 15:03:39 00029074543TRDU1 2,028 1.8440 XDUB 15:16:13 00029074659TRDU1 1,884 1.8400 XDUB 15:18:06 00029074669TRDU1 1,844 1.8400 XDUB 15:18:06 00029074668TRDU1 1,556 1.8400 XDUB 15:27:53 00029074717TRDU1 603 1.8460 XDUB 15:41:42 00029074812TRDU1 1,350 1.8460 XDUB 15:41:42 00029074811TRDU1 4,995 1.8460 XDUB 15:41:42 00029074810TRDU1 3,686 1.8460 XDUB 15:41:42 00029074809TRDU1 771 1.8460 XDUB 15:41:42 00029074813TRDU1 1,952 1.8480 XDUB 15:43:40 00029074816TRDU1 809 1.8560 XDUB 15:57:45 00029074879TRDU1 380 1.8560 XDUB 15:57:45 00029074878TRDU1 809 1.8560 XDUB 15:57:45 00029074877TRDU1 100 1.8520 XDUB 15:57:56 00029074884TRDU1 1,361 1.8520 XDUB 15:57:56 00029074883TRDU1 3,288 1.8520 XDUB 15:58:12 00029074891TRDU1 1,361 1.8520 XDUB 15:58:12 00029074890TRDU1 273 1.8540 XDUB 16:06:03 00029074931TRDU1 2,100 1.8580 XDUB 16:19:53 00029075023TRDU1 139 1.8580 XDUB 16:19:53 00029075022TRDU1 1,986 1.8580 XDUB 16:19:53 00029075021TRDU1 2,045 1.8580 XDUB 16:19:53 00029075020TRDU1 5,549 1.8580 XDUB 16:19:53 00029075019TRDU1 1,383 1.8560 XDUB 16:26:00 00029075046TRDU1 258 1.8600 XDUB 16:27:49 00029075066TRDU1 1,499 1.8600 XDUB 16:27:49 00029075065TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 3,592 1.5280 XLON 09:24:15 00029073173TRDU1 800 1.5280 XLON 09:24:15 00029073172TRDU1 51 1.5360 XLON 09:29:16 00029073182TRDU1 88 1.5360 XLON 09:29:16 00029073181TRDU1 817 1.5360 XLON 09:29:16 00029073183TRDU1 1,022 1.5360 XLON 09:45:19 00029073208TRDU1 600 1.5360 XLON 09:45:19 00029073207TRDU1 51 1.5380 XLON 10:11:36 00029073239TRDU1 621 1.5380 XLON 10:11:47 00029073241TRDU1 800 1.5380 XLON 10:11:47 00029073240TRDU1 14 1.5380 XLON 10:21:30 00029073250TRDU1 258 1.5440 XLON 10:22:07 00029073254TRDU1 237 1.5440 XLON 10:22:07 00029073253TRDU1 166 1.5440 XLON 10:22:08 00029073255TRDU1 2,956 1.5460 XLON 10:26:11 00029073275TRDU1 1,432 1.5440 XLON 11:33:53 00029073441TRDU1 1,788 1.5440 XLON 11:33:53 00029073440TRDU1 1,508 1.5440 XLON 11:33:53 00029073439TRDU1 1,529 1.5440 XLON 11:33:53 00029073438TRDU1 1,476 1.5560 XLON 12:45:09 00029073622TRDU1 3,133 1.5520 XLON 12:50:08 00029073626TRDU1 1,771 1.5460 XLON 13:33:55 00029073836TRDU1 1,594 1.5460 XLON 13:33:55 00029073835TRDU1 51 1.5440 XLON 14:15:44 00029074042TRDU1 51 1.5460 XLON 14:33:57 00029074159TRDU1 2,916 1.5460 XLON 14:35:33 00029074188TRDU1 1,151 1.5460 XLON 14:35:33 00029074187TRDU1 1,528 1.5460 XLON 14:35:33 00029074186TRDU1 433 1.5460 XLON 14:35:33 00029074185TRDU1 1,667 1.5460 XLON 14:35:33 00029074184TRDU1 3,319 1.5540 XLON 15:03:39 00029074539TRDU1 51 1.5560 XLON 15:33:51 00029074782TRDU1 1,428 1.5560 XLON 15:41:01 00029074804TRDU1 1,454 1.5560 XLON 15:41:01 00029074803TRDU1 51 1.5560 XLON 15:41:01 00029074802TRDU1 1,512 1.5560 XLON 15:43:42 00029074819TRDU1 1,119 1.5560 XLON 15:43:42 00029074818TRDU1 398 1.5560 XLON 15:43:42 00029074817TRDU1

