Steckborn - DocMorris hat im ersten Halbjahr 2024 mehr umgesetzt. Die Online-Apotheke profitierte davon, dass in Deutschland seit Mitte April elektronische Arztrezepte volldigital eingelöst werden können. Der Ausblick für das laufend Jahr wurde bestätigt. Auf Konzernebene stieg der Umsatz von Januar bis Juni um 5,7 Prozent auf 530,0 Millionen Franken, wie der Thurgauer Konzern am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen resultierte ein Plus von 8,4 ...

