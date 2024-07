Der XTB Morgenticker (11.07.2024)

Die Indizes in Asien und im pazifischen Raum verzeichnen überwiegend einen Aufwärtstrend, der durch den Rekordschluss an der Wall Street ausgelöst wurde. Die chinesischen Indizes liegen zwischen 1,50 und 1,65% im Plus, und der japanische Nikkei 225-Index steigt um 1,10% auf über 42.300 Punkte.