Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag vor mit Spannung erwarteten Preisdaten aus den USA leicht zugelegt. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0835 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar kann bei einem Stand von 0,9748 die Gewinne vom Vortag verteidigen. Derweil liebäugelt das Dollar/Franken -Paar bei einem Stand von 0,8995 mit der 90 Rappen-Marke. Im Tagesverlauf rücken Inflationszahlen aus den USA in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...