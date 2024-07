HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 100 Franken auf "Buy" belassen. Die Schweizer sicherten sich weniger Marktanteile als der deutsche Konkurrent Redcare, schrieb Analyst Michael Heider am Donnerstag nach Eckdaten mit Blick auf Rezeptgeschäft. Insgesamt habe DocMorris aber solide abgeschnitten und das Geschäft habe zum Vorquartal angezogen. Redcare habe aber dank vollerer Kasse mehr Marketingspielraum./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



ISIN: CH0042615283