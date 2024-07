(shareribs.com) London 11.07.2024 - Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag fester. In den USA meldet die EIA einen Rückgang der Rohölbestände. Die OPEC hält an ihren Prognosen für das laufende Jahr fest. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,4 Millionen Barrel auf 445,1 Millionen Barrel gesunken. Die Lagerbestände ...

