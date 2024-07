Fraport hat am Donnerstag Verkehrszahlen für den Juni vorgelegt. Am Hauptstandort des Unternehmens, dem Frankfurter Flughafen, ist die Zahl der Passagiere im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,4 Prozent auf 5,6 Millionen gestiegen. "Von den Passagierzahlen 2019 lag der aktuelle Monatswert noch etwa 14,4 Prozent entfernt", so Fraport am Donnerstag. ...

