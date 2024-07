MAN und der Energieversorger E.On haben eine Kooperation geschlossen, um an 170 Standorten in Europa Schnelllader für Elektro-Lkw zu errichten. Der erste Standort soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, Ende 2025 sollen es bereits 80 sein. Mit dem öffentlich zugänglichen E-Lkw-Ladenetz wollen die beiden Unternehmen nach eigenen Angaben einen "wichtigen Beitrag zur Erreichung der Emissionsziele für schwere Nutzfahrzeuge sowie für eine nachhaltige ...

