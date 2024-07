Zürich - Der angeschlagene Asset Manager GAM überträgt bestimmte Aktivitäten in Irland, Luxemburg und dem Vereinigten Königreich an die Apex Group. Es gehe konkret um die Aktivitäten als Management Company, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Mit der Vereinbarung wolle GAM seine Geschäftstätigkeiten straffen und sich stärker auf die Kernkompetenzen im Investment Management für Kunden konzentrieren, heisst es weiter. Die Übertragungsvereinbarung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...