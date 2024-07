EQS-News: Montega AG / Schlagwort(e): Konferenz

Die Börsenwelt zu Gast bei Freunden - Montega lädt ein zu den 12. Hamburger Investorentagen



11.07.2024 / 14:44 CET/CEST

Die Börsenwelt zu Gast bei Freunden - Montega lädt ein zu den 12. Hamburger Investorentagen



Hamburg, 11. Juli 2024 - Bei den 12. Hamburger Investorentagen - HIT am 21. und 22. August 2024 werden erneut über 60 starke Emittenten auf C-Level vertreten sein, um ihre Equity Story zu präsentieren. Neben Gruppenvorträgen in drei parallelen Streams bieten sich wie immer viele Möglichkeiten für 1on1s mit den Vorständen und zum Networking mit Investorenkollegen.



Die Montega AG lädt institutionelle Investoren und Fachpressevertreter herzlich zum diesjährigen Sommer-HIT ein:



12. HAMBURGER INVESTORENTAGE - HIT

am Mittwoch und Donnerstag, den 21. und 22. August 2024,

im Hotel Scandic Hamburg Emporio



Am 21. August präsentieren sich:

• 3U Holding AG

• A.S. Création Tapeten AG

• AHT Syngas Technology N.V.

• ALBIS Leasing AG

• APONTIS PHARMA AG

• Bike24 Holding AG

• Binect AG

• Brockhaus Technologies AG

• CEWE Stiftung & Co. KGaA

• CLIQ Digital AG

• Delticom AG

• Deutsche Rohstoff AG

• Drägerwerk AG & Co. KGaA

• EDAG Engineering Group AG

• ERWE Immobilien AG*

• Fabasoft AG • FORTEC Elektronik AG

• freenet AG

• FRIEDRICH VORWERK Group SE

• Klöckner & Co. SE

• Masterflex SE

• METRO AG

• Netfonds AG

• Nynomic AG

• pferdewetten.de AG

• q.beyond AG

• RTL Group S.A.

• SAF-Holland SE

• SCHWEIZER ELECTRONIC AG

• SFC Energy AG

• Shelly Group AD

• Solutiance AG

• UZIN UTZ SE



Am 22. August präsentieren sich:

• Basler AG

• Blue Cap AG

• Delignit AG

• elumeo SE

• FACC AG

• Formycon AG

• GRENKE AG

• Hawesko Holding SE

• IONOS Group SE

• MBB SE

• Mensch und Maschine Software SE

• MOBOTIX AG

• Mountain Alliance AG

• MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

• NFON AG

• Nordex SE*

• Norma Group SE

• PANTAFLIX AG

• Private Assets SE & Co. KGaA

• ProCredit Holding AG

• Salzgitter Aktiengesellschaft

• Schaeffler AG*

• SGL Carbon SE

• technotrans SE

• thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

• UmweltBank AG

• Verbio SE

• Vossloh Aktiengesellschaft

• ZEAL Network SE



* Tag der Teilnahme noch nicht final bestätigt



Die Anmeldung für den HIT sowie die 1on1-Gespräche erfolgt für institutionelle Investoren wie gewohnt über die CONNECT-Plattform oder per E-Mail unter konferenz@montega.de.



Flankiert wird der HIT wieder von einem hochkarätigen Rahmenprogramm. Die Auftaktveranstaltung in der "Heritage Rooftop Bar" bietet am Vorabend der Konferenz die Möglichkeit, sich bei sensationellem Blick auf die Außenalster mit den übrigen Gästen in lockerer Runde auszutauschen. Am Abend des ersten Konferenztages findet dann unweit des Konferenzhotels ein exklusives Abendevent im "Tortue" bei Live-Cooking, Musik und erfrischenden Drinks statt.



Pünktlich zum bevorstehenden Sommer-HIT erstrahlt auch die HIT-Website in neuem Glanz. Unter www.hamburger-investorentage.de finden Interessierte alles dazu, was die Hamburger Investorentage so besonders macht und welche Entwicklung der HIT in den letzten Jahren genommen hat. Für Montega ist der HIT stets mehr als bloß eine Kapitalmarktkonferenz, und wer schon mal zu Gast war, weiß, was Montega damit meint. Mit viel Liebe zum Detail schafft das Team ein erstklassiges Networking-Event, das mittlerweile seinen festen Platz in der Nebenwerte-Community gefunden hat. Diese "HIT-Formel" vermittelt nun auch der neue Online-Auftritt.



Über Montega AG

Montega ist ein innovatives Researchhaus und betreut seit 2009 mittelständische Unternehmen und institutionelle Investoren mit vielfältigen Services am Kapitalmarkt. Neben hochkarätigem Equity Research bietet Montega smarte Lösungen für Kapitalmarktevents sowie umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalmaßnahmen. Montega hat es sich zur Mission gemacht, Emittenten und Investoren zusammenzubringen und für Transparenz im Börsenumfeld zu sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf die Marktteilnehmer, deren Sprache sie am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investmentboutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Presse- und Investorenkontakt

Montega AG

Alexander Braun

Schauenburgerstraße 10

20095 Hamburg

Tel.: +49 40 41 11 13 780

Mail: info@montega.de



