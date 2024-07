Erneut standen zur Wochenmitte an der Wall Street Rekorde auf der Tagesordnung. So stiegen S&P 500 und Nasdaq 100 auf neue Allzeithochs. Die Anleger hielten sich vor den heutigen Inflationsdaten und der morgen startenden Berichtssaison also offenbar nicht zurück. Bei den Einzelthemen geht es heute ...