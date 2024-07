Berlin - Nach der Enthüllung interner Chats aus dem Bundesbildungsministerium in der Fördergeld-Affäre sieht auch der Koalitionspartner SPD die Berufung des neuen Staatssekretärs Roland Philippi im FDP-geführten Ministerium kritisch.



"Die dargestellte Überlegung von politischer Einflussnahme auf Förderentscheidungen und Gesinnungsprüfung ist befremdlich", sagte der bildungs- und forschungspolitische Sprecher der SPD, Oliver Kaczmarek, dem "Tagesspiegel". Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, dürfe an der Besetzung des Staatssekretärs nicht festgehalten werden.



Kaczmarek fügte hinzu: "Ministerin Stark-Watzinger ist in der Verantwortung, für Klarheit zu sorgen. Die Wissenschaft darf nicht noch mehr Vertrauen in das Ministerium verlieren." Für die SPD sei klar: "Die Wissenschaftsfreiheit ist nicht verhandelbar". Dieser Grundsatz dürfe "nicht mal ansatzweise" infrage gestellt werden.