Am 26. Juli wird Hensoldt Zahlen zum ersten Halbjahr vorstellen. Die Analysten der Deutschen Bank erwarten dabei ein klares Wachstum. So soll der Umsatz um 15 Prozent zulegen. Beim bereinigten EBITDA soll es ein Plus von 18 Prozent geben. Im Vorjahr kam Hensoldt auf einen Umsatz von 726 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA lag bei 82 Millionen Euro. ...

