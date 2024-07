DJ MÄRKTE USA/Wall-Street vor neuen Hochs nach günstigen Preisdaten

NEW YORK (Dow Jones)--Die jüngste Rekordjagd der Wall Street dürfte am Donnerstag erneut Fahrt aufnehmen. Denn der Aktienterminmarkt deutet aktuell einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an, nachdem sich die Futures lange Zeit im Minus bewegt haben. Treiber am Aktienmarkt sind schwächer als veranschlagt ausgefallene US-Inflationsdaten. Die Preise sind entgegen der Erwartung im Juni um 0,1 Prozent gesunken und in der Kernrate nur um 0,1 Prozent gestiegen. Auch die Jahresraten sind weniger deutlich geklettert als erwartet. "Damit geht die Inflation weiter in die richtige Richtung", kommentiert ein Marktteilnehmer.

Die US-Verbraucherpreise für Juni stellen einen wichtigen Katalysator für Aktien dar. In der aktuellen Zinsdebatte erhoffen sich Anleger weitere Hinweise auf den künftigen Zinspfad der Fed. Die niedrigeren Werte beflügeln den Aktienmarkt, da sie der Fed mehr Spielraum für Zinssenkungen einräumen. "Mit zunehmenden Anzeichen einer sich abkühlenden US-Wirtschaft glauben wir, dass die Fed in der Lage sein könnte, die Zinssätze im September zu senken", erläutert Marktstratege Julien Lafargue von Barclays Private Bank.

Renditen und Dollar stürzen ab

Am Rentenmarkt ziehen die Notierungen mit den Preisdaten mächtig an und drücken die Renditen massiv ins Minus. Damit liefert der Anleihemarkt ein Spiegelbild der offenbar steigenden Zinssenkungsfantasien. Passend dazu gerät der Dollar und Druck, der Dollarindex sinkt um 0,6 Prozent.

Dollarschwäche, sinkende Marktzinsen und die wachsende Spekulation auf baldige Zinssenkungen spielen Gold in die Karten. Die Feinunze verteuert sich um 1,5 Prozent. Auch die Erdölpreise ziehen leicht an. Ein tieferes Zinsniveau dürfte die Konjunktur ankurbeln und die Ölnachfrage befeuern, heißt es.

Pepsico überzeugt nicht

Unter den Einzelwerten geben Pepsico vorbörslich 1,6 Prozent ab. Der Getränkehersteller hat zwar einen Gewinn für das zweite Quartal gemeldet, der die Erwartungen übertraf. Der Umsatz blieb jedoch hinter den Prognosen zurück. Eine Schwäche bei Fertiggerichten in Nordamerika und die Auswirkungen von Produktrückrufen bei Quaker Foods belastete den US-Konzern.

Delta Air Lines brechen um 9,9 Prozent ein, nachdem die Fluggesellschaft mit dem Ausblick auf das dritte Quartal enttäuscht hat. Auch die Zweitquartalszahlen verfehlten die Markterwartungen knapp. Costco Wholesale wird seine Mitgliedsgebühr zum ersten Mal seit 2017 erhöhen. Die Aktien des Warenhauseinzelhändlers steigen um 2,1 Prozent.

WD-40 springen um 10,6 Prozent empor, nachdem Gewinn und Umsatz des Schmiermittelunternehmens im dritten Quartal die Schätzungen der Analysten übertroffen haben. ON Semiconductor sinken nach einer Abstufung durch Morgan Stanley auf "Untergewichten". Eine Abstufung durch die gleiche Bank drückt Microchip Technology um 2,3 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,52 -11,2 4,63 9,6 5 Jahre 4,13 -11,3 4,24 12,9 7 Jahre 4,14 -10,2 4,24 17,0 10 Jahre 4,20 -8,9 4,29 31,8 30 Jahre 4,41 -7,2 4,49 44,4 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:19 Mi, 17:06 % YTD EUR/USD 1,0894 +0,6% 1,0838 1,0822 -1,4% EUR/JPY 173,07 -1,1% 175,27 174,91 +11,2% EUR/CHF 0,9722 -0,2% 0,9748 0,9732 +4,8% EUR/GBP 0,8415 -0,2% 0,8426 0,8433 -3,0% USD/JPY 158,91 -1,7% 161,73 161,66 +12,8% GBP/USD 1,2946 +0,8% 1,2863 1,2833 +1,8% USD/CNH (Offshore) 7,2641 -0,4% 7,2859 7,2908 +2,0% Bitcoin BTC/USD 59.052,10 +2,7% 57.976,99 57.517,24 +35,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,43 82,10 +0,4% +0,33 +15,0% Brent/ICE 85,41 85,08 +0,4% +0,33 +12,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31 30,66 +1,1% +0,34 -4,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.407,20 2.371,28 +1,5% +35,93 +16,7% Silber (Spot) 31,63 30,80 +2,7% +0,83 +33,1% Platin (Spot) 1.011,85 994,00 +1,8% +17,85 +2,0% Kupfer-Future 4,56 4,60 -0,8% -0,04 +16,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2024 08:55 ET (12:55 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.