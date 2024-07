PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsenindizes haben am Donnerstag ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Am Nachmittag brachten US-Inflationsdaten kurz etwas zusätzlichen Schwung in die Märkte. In den USA hatte sich der Preisauftrieb im Juni stärker abgeschwächt als erwartet. An den Finanzmärkten verstärkten sich daraufhin Hoffnungen, dass die US-Notenbank nun bald ihre Leitzinsen senken könnte. Noch hat die Fed aber keine klaren Signale gegeben, wann dies geschehen könnte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,35 Prozent auf 4.976,13 Punkte. Der französische Cac 40 kletterte um 0,71 Prozent auf 7.627,13 Zähler nach oben und der britische FTSE 100 gewann 0,36 Prozent auf 8.223,34 Punkte.

Die Volkswirte Christoph Balz und Bernd Weidensteiner von der Commerzbank schrieben zu den Inflationsdaten aus den USA: "Die überraschend günstigen Zahlen gehen nicht nur auf Preisrückgänge bei einigen für starke Schwankungen bekannten Gütern wie den Flugreisen zurück, sondern auch bei den normalerweise recht stabilen Mieten ist eine Beruhigung zu sehen." Damit dürfte sich der Inflationsrückgang tendenziell fortsetzen. Eine erste Zinssenkung der Fed sei nur noch eine Frage der Zeit./la/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545