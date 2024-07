NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla haben nach einem skeptischen Kreisebericht ihrer Erholungsrally seit Anfang Juli Tribut gezollt. Die Papiere des Elektroautobauers sackten am Donnerstag um 4,9 Prozent auf 250,46 US-Dollar ab und zählten damit zu den Schlusslichtern im Nasdaq 100 . Der Technologie-Index büßte an einem ohnehin von Gewinnmitnahmen geprägten Handelstag zuletzt 1,7 Prozent ein.

Tesla verschiebe das Debüt seines geplanten Robotaxis von August auf Oktober, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Damit solle den Teams, die an dem Projekt arbeiten, mehr Zeit für den Bau weiterer Fahrzeugprototypen gegeben werden, hieß es.

Trotz des Kursrutsches am Donnerstag steht bei den Papieren von Tesla seit Monatsbeginn gerechnet immer noch ein Plus von knapp 27 Prozent zu Buche. Seit Jahresbeginn aber haben die Papiere lediglich fast ein Prozent gewonnen. Der Nasdaq 100 hingegen ist in diesem Zeitraum um gut ein Fünftel gestiegen./la/he