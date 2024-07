Am Standort des Partnerbetriebes Kellermann Gemüsekulturen, in Ellikon an der Thur baut Rathgeb Bio ein Gewächshaus aus welchem 2025 frisches Gemüse mittels nachhaltiger Energieversorgung produziert wird. Seit April 2023 pflegen die Familienbetriebe Rathgeb Bio und Kellermann Gemüsekulturen bekanntlich eine enge Zusammenarbeit. Bildquelle: Rathgeb Bio Als...

Den vollständigen Artikel lesen ...