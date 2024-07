Bielefeld (ots) -



Vizekanzler Robert Habeck glaubt nicht an einen Turniergewinn Englands bei der Europameisterschaft. "Ich tippe auf Spanien, weil ich das deutsche Spiel noch in den Knochen habe. Vor allem wünsche ich mir aber nochmal ein spielerisches Feuerwerk und ein tolles Spiel am Ende", sagt der Grünen-Politiker gegenüber der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische" (Freitag).



Dass deutsche Fans den spanischen Verteidiger Cucurella nach dessen Handspiel gegen Deutschland noch ein ganzes Spiel später ausgepfiffen haben, will der Vizekanzler nicht überbewerten: "Emotionen gehören mit dazu und die schießen manchmal über das Ziel hinaus. Ich kann mich an Situationen erinnern, in denen Spieler noch ein Jahr später ausgepfiffen wurden", sagt Habeck. "Aber das soll das Bild nicht trüben. Insgesamt war das ein großartiges Turnier, toll organisiert, auch in puncto Sicherheit. Mein Dank gilt vor allem auch der Polizei. Deutschland hat sich wirklich von seiner besten Seite gezeigt."



