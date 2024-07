Implenia AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Implenia gewinnt Auftrag für grosses, komplexes innerstädtisches Bahn-Projekt im schwedischen Göteborg



12.07.2024 / 07:00 CET/CEST





Auftrag für Bauabschnitt mit Eisenbahntunnel und Bahnhof im Projekt «West Link» sorgt für eine verbesserte Mobilität in Göteborg und Westschweden | Auftragssumme von mehr als CHF 100 Mio. Glattpark (Opfikon), 12. Juli 2024 - Trafikverket, die schwedische Behörde für Verkehrsinfrastruktur, hat einen Bauabschnitt des «Haga» Projekts innerhalb der neuen West Link Verbindung in Westschweden an Implenia vergeben. Die Auftragssumme beträgt mehr als CHF 100 Mio. Das Projekt, das in einem partnerschaftlichen Vertragsmodell abgewickelt werden soll, entspricht der Strategie für grosse, komplexe Infrastrukturprojekte.



Das «West Link» Projekt schliesst Göteborgs Nahverkehr an die durch die Stadt verlaufenden Strecken an. Es entstehen drei neue Bahnhöfe, die den Hauptbahnhof entlasten. Das Reisen wird erleichtert, indem Zugfrequenzen erhöht, Fahrzeiten verkürzt und Umsteigevorgänge unnötig werden. Mehr Einwohnende und Berufstätige erreichen neu zu Fuss oder mit dem Fahrrad einen Pendlerbahnhof im Zentrum.



Bauabschnitt mit Bahntunnel und Station «Haga»

Neben dem Bahntunnel, dem parallel verlaufenden Service- und Notfalltunnel sowie den Lüftungs- und Brandschutztunneln realisiert Implenia den neuen unterirdischen Bahnhof «Haga» mit Bahnsteigen und drei Eingängen.



«Wir freuen uns, mit diesem Auftrag die westschwedische Verkehrsinfrastruktur entscheidend zu verbessern. Implenia wird die langjährige, umfassende Erfahrung für die Umsetzung des Projekts nutzen und in logistisch herausfordernden, engsten innerstädtischen Platzverhältnissen die neue wichtige Verkehrsinfrastruktur realisieren», sagt Christian Späth, Head Division Civil Engineering bei Implenia. «Wir danken Trafikverket für das erneute Vertrauen in Implenia als Experte für grossen, komplexen Tunnel- und Ingenieurbau.»



Das beauftragte Projekt wird im Herbst 2024 starten und sein Abschluss ist für das Jahr 2029 geplant. Die neue durch Implenia zu erstellende Bahnverbindung mit dem Bahnhof Haga wird Göteborg optimal an Westschweden und die Region anbinden (Bilder: ©Trafikverket.se). Unter dem Stadtteil «Vasastan» in Göteborg, der zweitgrössten schwedischen Stadt, realisiert Implenia den Eisenbahntunnel und den Pendlerbahnhof Haga (Bild: ©Trafikverket.se). Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Kontakt für Investoren und Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com Investoren-Agenda:

21. August 2024: Halbjahresergebnis 2024, Analysten- und Medienkonferenz

26. Februar 2025: Jahresergebnis 2024, Analysten- und Medienkonferenz Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 9'000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com .



Ende der Medienmitteilungen