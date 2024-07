News von Trading-Treff.de Innere Stärke beim DAX trotz erstem Minustag im Nasdaq nach der Rekordserie. Das steht an Trading-Ideen für Freitag den 12.07.2024 an. DAX setze seinen Aufwärtsimpuls um Die schnellen Richtungswechsel im DAX ließen sich in dieser Woche vortrefflich beobachten. Auf den schwachen Dienstag folgte eine Erholung am Mittwoch, die am Nachmittag zum Bruch der Abwärtstrendlinie führte. Diese hatten wir schon in der Morgenanalyse ...

