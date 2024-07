NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Hold" belassen. Angesichts der weiter schwierigen Agrarmärkte und der schrumpfenden Gewinne mit dem Blutgerinnungs-Hemmer Xarelto würden Kostensenkungen zunehmend wichtig, um die Unternehmensziele zu erreichen, schrieb Analyst Charlie Bentley in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Mitte August anstehenden Quartalszahlen. Er senkte seine Gewinnschätzungen. Sowohl beim operativen Ergebnis (Ebitda) als auch beim Ergebnis je Aktie liege er nun am unteren Ende der Unternehmenszielspannen für 2024 sowie unter den Konsensprognosen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 12:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / 19:00 / ET



ISIN: DE000BAY0017