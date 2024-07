Frankfurt am Main - Kurz vor dem Finale der Fußball-Europameisterschaft am Sonntag zieht DFB-Präsident Bernd Neuendorf eine positive Bilanz des Turniers.



Neuendorf sagte der "Rheinischen Post": "Deutschland ist ein Fußball-Land, das haben die vergangenen Wochen eindrucksvoll gezeigt." Neuendorf ergänzte, ihn freue, "dass die Fußball-Begeisterung in den letzten Wochen wirklich alle gepackt hat". Die Nationalmannschaft werde den eingeschlagenen Weg fortsetzen. "Wir wollen sportlichen Erfolg und leidenschaftlichen Fußball spielen. Wir wollen aber auch immer wieder und ganz bewusst den Schulterschluss zu den Fans suchen", sagte Neuendorf.



Zugleich lobte der Präsident die Zusammenarbeit mit der Politik in Bund, Ländern und mit den Vertretern der "Host Cities". Es habe von allen Beteiligten ein sehr großes Engagement gegeben. "Wir haben wirklich an einem Strang gezogen. Und wir haben gemeinsam viel erreicht", so Neuendorf.