© Foto: Hendrik Schmidt/dpa



Noch gelten Novo Nordisk und Eli Lilly als unangefochtene Platzhirsche auf dem rasant wachsenden Markt für Abnehmmittel. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Das könnte auch die extrem hohen Preise bald drücken.Der Markt für Adipositas-Medikamente steht vor einem gigantischen Wachstum, so die Analysten der Berenberg Bank. Kerry Holford, Analystin bei Berenberg, hebt in einer aktuellen Notiz die Umsatzprognosen für den globalen Adipositas-Markt auf rund 150 Milliarden US-Dollar bis 2035 an, nach zuvor geschätzten 125 Milliarden US-Dollar. Diese Anpassung basiert auf positiven Daten zu Begleiterkrankungen, neuen Gewichtsverluststudien und Gesprächen mit Ärzten und Kostenträgern. Novo Nordisk …