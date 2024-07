DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tages des Meeres geschlossen.

TAGESTHEMA

Chinas Exporte sind im Juni stärker als erwartet gestiegen, während die Importe unerwartet zurückgingen - ein weiteres Zeichen für die schwache Binnennachfrage. Die Ausfuhren stiegen um 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, während sie im Mai um 7,6 Prozent zugenommen hatten. Das übertraf die von Ökonomen erwartete Zunahme von 7,8 Prozent. Sie gehen davon aus, dass Chinas Exporte noch eine Weile stark bleiben werden, da sich Käufer und Verkäufer beeilen, ihre Lieferungen zu beschleunigen, bevor westliche Regierungen weitere Strafmaßnahmen gegen chinesische Waren verhängen. Die Importe fielen um 2,3 Prozent, während Ökonomen mit einem Anstieg um 3,2 Prozent gerechnet hatten. Im Mai hatten sie noch um 1,8 Prozent zugenommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli PROGNOSE: 68,5 zuvor: 68,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.641,00 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.420,00 -0,1% Nikkei-225 41.218,61 -2,4% Hang-Seng-Index 18.246,55 +2,3% Kospi 2.846,69 -1,5% Shanghai-Composite 2.966,58 -0,1% S&P/ASX 200 7.956,00 +0,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Wochenausklang lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz feststellen. Die Vorgaben aus den USA sind klar negativ. Dort hatten Anleger vor allem in Technologiewerten Gewinne mitgenommen, obwohl neue Inflationsdaten die Aussicht auf eine baldige Zinssenkung erhöht hatten. Die Börse in Tokio erhält zusätzlich einen Dämpfer vom Yen, der am Vortag nach einer mutmaßlichen Intervention Japans kräftig aufgewertet hatte. Im Sog der sehr schwachen US-Technologieaktien verlieren in Tokio Tokyo Electron 6,5 und Advantest 5,2 Prozent. Die Aktien des Versicherers Dai-ichi Life geben um fast 4 Prozent nach, nachdem die Renditen der US-Anleihen am Donnerstag kräftig gefallen sind. Nach Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen büßen Seven & I Holdings 6,6 Prozent ein. Auch in Seoul trennen sich Anleger von Technologiewerten. SK Hynix fallen um 3,1 Prozent. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics notiert ebenfalls 3,1 Prozent tiefer. Derweil zieht der Hang-Seng-Index in Hongkong kräftig an. Anleger blickten der Plenarsitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in der kommenden Woche optimistisch entgegen, heißt es. Man hoffe, dass dort neue Wirtschaftsstimuli vor allem zugunsten des kränkelnden chinesischen Immobiliensektors beschlossen würden. Aktien der Branche sind entsprechend stark gesucht. China Vanke verteuern sich um 6,6 Prozent, Longfor um 5,3 Prozent, Sunac China um 5,5 Prozent und Shimao Group um 11,4 Prozent. In Sydney stützen deutliche Kursgewinne der vier großen Banken des Landes von bis zu 1,9 Prozent den S&P/ASX-200.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.753,75 +0,1% 32,39 +5,5% S&P-500 5.584,54 -0,9% -49,37 +17,1% Nasdaq-Comp. 18.283,41 -2,0% -364,04 +21,8% Nasdaq-100 20.211,36 -2,2% -464,02 +20,1% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 968 Mio 800 Mio Gewinner 2.433 2.101 Verlierer 405 703 Unverändert 55 71

Schwach - Wieder markierten S&P-500 und Nasdaq-Composite Allzeithochs, drehten dann aber sehr deutlich ins Minus. Der Dow behauptete ein kleines Plus. Im Handel wurde über Gewinnmitnahmen spekuliert, unter denen insbesondere Technologietitel litten - allen voran die sogenannten Magnificent Seven. Die durch günstig ausgefallene Inflationsdaten befeuerte Zinnsenkungsfantasie dürfte mit dem jüngsten Anstieg auf Rekordniveaus zudem bereits eingepreist gewesen sein. Zu hören war außerdem von einer Umschichtung aus Technologiewerten in defensive Sektoren wie die zinsempfindlichen Immobilien- und Versorgeraktien. Letztere dürften bei sinkenden Zinsen besser abschneiden. Der Versorgerindex im S&P-500 stieg um 1,8 Prozent, der Technologie-Subindex verlor 1,9 Prozent, der Halbleiter-Subindex sogar 4,4 Prozent. Nvidia sackten um 5,6, Intel um 3,9, Applied Materials um 5,4 und Micron Technology um 4,5 Prozent ab. Tesla büßten nach einer Gewinnserie zuvor 8,5 Prozent ein. Hier belastet auch, dass das Unternehmen, die für den 8. August angesetzte Vorstellung des Robotaxis auf Oktober veschoben hatte, wie Bloomberg berichtete. Die Aktie hatte an den vergangenen zwölf Handelstagen ein Plus von fast 45 Prozent verzeichnet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,51 -11,8 4,63 9,1 5 Jahre 4,14 -10,6 4,24 13,6 7 Jahre 4,15 -9,3 4,24 18,0 10 Jahre 4,20 -8,3 4,29 32,3 30 Jahre 4,41 -7,5 4,49 44,2

Die Renditen fielen stark zurück, weil die Inflationsdaten für Juni niedriger als erwartet ausgefallen waren, was die Fantasie auf bald sinkende Leitzinsen befeuerte. "Der veröffentlichte Rückgang der US-Inflationsrate im Juni (...) ist zusammen mit der Abschwächung am Arbeitsmarkt gut genug, um die Fed im September zu einer Zinssenkung zu bewegen. Damit würde sie sich in den globalen Zinssenkungszyklus einreihen und als fünfte G10-Notenbank die Zinsen senken", so Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender von MainSky Asset Management. Am Zinsterminmarkt sieg die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung im Juni um rund 15 Prozentpunkte auf 90 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0871 +0,0% 1,0867 1,0834 -1,6% EUR/JPY 172,97 +0,1% 172,72 175,21 +11,2% EUR/GBP 0,8419 +0,0% 0,8416 0,8422 -3,0% GBP/USD 1,2912 -0,0% 1,2912 1,2862 +1,4% USD/JPY 159,11 +0,1% 158,94 161,72 +12,9% USD/KRW 1.376,97 +0,3% 1.372,47 1.378,69 +6,1% USD/CNY 7,1283 +0,1% 7,1203 7,1284 +0,4% USD/CNH 7,2759 +0,1% 7,2675 7,2873 +2,0% USD/HKD 7,8062 -0,0% 7,8073 7,8092 -0,0% AUD/USD 0,6771 +0,2% 0,6758 0,6754 -0,6% NZD/USD 0,6102 +0,1% 0,6096 0,6090 -3,5% Bitcoin BTC/USD 56.944,45 -1,0% 57.491,26 58.013,60 +30,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar geriet mit den absackenden Marktzinsen unter Druck, der Dollarindex verlor 0,5 Prozent. Er hatte sich von den Tagestiefs dabei aber noch etwas erholen können.

Der Yen kommt am frühen Freitag wieder etwas zurück. Er hat am Donnerstag nach der wochenlangen Talfahrt mit immer neuen Mehrjahrestiefs deutlich aufgewertet. Der Dollar sank von Kursen oberhalb von 161 Yen auf bis zu 157,42 Yen. Beobachter vermuten, dass die japanische Regierung unmittelbar nach Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Devisenmarkt zugunsten der heimischen Währung interveniert hat. Der Dollar war nach den Inflationsdaten mit deutlich sinkenden US-Marktzinsen zwar auf breiter Front abgerutscht, besonders stark fiel die Bewegung aber zum Yen aus.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,91 82,62 +0,4% +0,29 +15,7% Brent/ICE 85,58 85,40 +0,2% +0,18 +12,8%

Die Ölpreise zogen um bis zu 1,2 Prozent. Ein niedrigeres Zinsniveau dürfte die Konjunktur ankurbeln und die Ölnachfrage befeuern, hieß es. Dass die Internationale Energie-Agentur ihre Prognose für das Wachstum der Ölnachfrage im nächsten Jahr gesenkt und die Schätzungen für das Angebot angehoben hatte, belastete zunächst nicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.409,23 2.415,36 -0,3% -6,13 +16,8% Silber (Spot) 31,23 31,48 -0,8% -0,25 +31,3% Platin (Spot) 1.003,73 1.007,15 -0,3% -3,42 +1,2% Kupfer-Future 4,49 4,50 -0,2% -0,01 +14,0%

Dollar-Schwäche, sinkende Marktzinsen und die Spekulation auf baldige Zinssenkungen spielten dem Gold in die Karten. Die Feinunze verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 2.414 Dollar und kletterte auf den höchsten Stand seit Ende Mai.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

JAPAN - Währungspolitik

Japans Finanzminister Shunichi Suzuki hat sich besorgt über die Schwäche des Yen gezeigt. Er lehnte es aber ab, sich dazu zu äußern, ob die Regierung am Donnerstag zur Stützung des Yen interveniert hat.

USA - Geldpolitik

