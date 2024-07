Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitagmorgen ein freundlicher Handelstag ab. Bevor am Nachmittag in den USA die neue Quartalsbilanzsaison beginnt, dürfte der DAX mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 18.553 Zähler in den Handel starten und damit die 18.500-Punkte-Marke knacken. Folgende Themen stehen zudem im Fokus.1. US-Börsen mit durchwachsener PerformanceDie Aussicht auf bald sinkende Leitzinsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...